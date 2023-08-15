https://sputniknews.com.tr/20230815/iki-rus-stratejik-bombardiman-ucagi-japon-denizi-uzerinde-6-saatlik-ucus-gerceklesti-1074671522.html
İki Rus stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerinde 6 saatlik uçuş gerçekleştirdi
İki Rus stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerinde 6 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-30SM ve Su-35 jetlerinin eşliğinde, Japonya Denizi’nin uluslararası... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T18:54+0300
2023-08-15T18:54+0300
2023-08-15T19:03+0300
savunma
rusya savunma bakanlığı
rusya
japon denizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, “İki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Su-30SM ve Su-35 savaş uçakları eşliğinde, Japonya Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 6 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.Uçuşun tamamen uluslararası hava sahasını kullanma kurallarına uygun gerçekleştirildiği kaydedildi.Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının düzenli olarak Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde uçuş yaptığını anımsattı.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, japon denizi
rusya savunma bakanlığı, rusya, japon denizi
İki Rus stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerinde 6 saatlik uçuş gerçekleştirdi
18:54 15.08.2023 (güncellendi: 19:03 15.08.2023) Abone ol
Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-30SM ve Su-35 jetlerinin eşliğinde, Japonya Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 6 saat süren uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, “İki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Su-30SM ve Su-35 savaş uçakları eşliğinde, Japonya Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 6 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.
Uçuşun tamamen uluslararası hava sahasını kullanma kurallarına uygun gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının düzenli olarak Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde uçuş yaptığını anımsattı.