https://sputniknews.com.tr/20230815/iki-rus-stratejik-bombardiman-ucagi-japon-denizi-uzerinde-6-saatlik-ucus-gerceklesti-1074671522.html

İki Rus stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerinde 6 saatlik uçuş gerçekleştirdi

İki Rus stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerinde 6 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-30SM ve Su-35 jetlerinin eşliğinde, Japonya Denizi’nin uluslararası... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T18:54+0300

2023-08-15T18:54+0300

2023-08-15T19:03+0300

savunma

rusya savunma bakanlığı

rusya

japon denizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, “İki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Su-30SM ve Su-35 savaş uçakları eşliğinde, Japonya Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 6 saat süren planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.Uçuşun tamamen uluslararası hava sahasını kullanma kurallarına uygun gerçekleştirildiği kaydedildi.Kobılaş, Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri uçaklarının düzenli olarak Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde uçuş yaptığını anımsattı.

rusya

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