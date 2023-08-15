https://sputniknews.com.tr/20230815/gru-baskani-kostyukov-abd-ucaklari-rusya-ve-cin-sinirindaki-kesif-faaliyetini-artirdi-1074673987.html
GRU Başkanı Kostyukov: ABD uçakları Rusya ve Çin sınırındaki keşif faaliyetini artırdı
GRU Başkanı Kostyukov: ABD uçakları Rusya ve Çin sınırındaki keşif faaliyetini artırdı
Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı askeri istihbarat teşkilatı olan İstihbarat Baş İdaresi’nin (GRU) Başkanı Amiral Kostyukov, ABD stratejik bombardıman... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T21:25+0300
2023-08-15T21:25+0300
2023-08-15T21:25+0300
dünya
abd
abd
rusya
hindistan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/12/1049927239_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6910f6d502bd02f42a1f34c451ed53db.jpg
Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan GRU Başkanı İgor Kostyukov, “ABD stratejik bombardıman uçaklarının Rusya ve Çin sınırları yakınındaki faaliyeti önemli ölçüde aktifleşti. Bu yıl 77 sorti gerçekleşti. Bu da 2022’inin toplamına göre daha fazla” ifadesini kullandı.ABD stratejik keşif uçaklarının gerçekleştirdiği sorti sayısının son iki yılda yüzde 20 artarak yılda 920’ye çıktığı kaydedildi.‘ABD, Rusya-Hindistan silah kontratlarının uygulanmasına engel oluyor’Kostyukov, “Washington, Asya Pasifik Bölgesi ülkelerini yaptırımlarla tehdit ederek Rusya’nın Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi, Endonezya’ya Su-35 savaş uçağı ve Mi-17 helikopteri, Filipinler’e de Mi-171 helikopter sevkiyatıyla ilgili kontratlarını uygulamasına engel oluyor, Rusya ve Vietnam arasındaki planlı askeri teknik işbirliğini bozmak istiyor” ifadesini kullandı.“Beyaz Saray, Pasifik bölgesini tutarlı şekilde ABD yapımı silahlarla pompalıyor” diyen Kostyukov, ABD’nin bölge ülkelerine silah sevkiyatının da son 7 yılda 86 milyar dolara ulaştığını, bunun ABD’nin toplam silah ihracatının yüzde 36’sını oluşturduğunu söyledi.GRU Başkanı, ABD’nin Asya Pasifik Bölgesi’ndeki tatbikat sayısının da büyük ölçüde arttığına dikkat çekti.
abd
rusya
hindistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/12/1049927239_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_ccfa114087f7eb72b5eebfc85bc508a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, rusya, hindistan, çin
abd, abd, rusya, hindistan, çin
GRU Başkanı Kostyukov: ABD uçakları Rusya ve Çin sınırındaki keşif faaliyetini artırdı
Abone ol
Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı askeri istihbarat teşkilatı olan İstihbarat Baş İdaresi’nin (GRU) Başkanı Amiral Kostyukov, ABD stratejik bombardıman uçaklarının bu yıl Rusya ve Çin sınırlarında yaptığı keşif uçuş sayısının şimdiden geçen yılın toplamını geçtiğini belirtti.
Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan GRU Başkanı İgor Kostyukov, “ABD stratejik bombardıman uçaklarının Rusya ve Çin sınırları yakınındaki faaliyeti önemli ölçüde aktifleşti. Bu yıl 77 sorti gerçekleşti. Bu da 2022’inin toplamına göre daha fazla” ifadesini kullandı.
ABD stratejik keşif uçaklarının gerçekleştirdiği sorti sayısının son iki yılda yüzde 20 artarak yılda 920’ye çıktığı kaydedildi.
‘ABD, Rusya-Hindistan silah kontratlarının uygulanmasına engel oluyor’
Kostyukov, “Washington, Asya Pasifik Bölgesi ülkelerini yaptırımlarla tehdit ederek Rusya’nın Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi, Endonezya’ya Su-35 savaş uçağı ve Mi-17 helikopteri, Filipinler’e de Mi-171 helikopter sevkiyatıyla ilgili kontratlarını uygulamasına engel oluyor, Rusya ve Vietnam arasındaki planlı askeri teknik işbirliğini bozmak istiyor” ifadesini kullandı.
“Beyaz Saray, Pasifik bölgesini tutarlı şekilde ABD yapımı silahlarla pompalıyor” diyen Kostyukov, ABD’nin bölge ülkelerine silah sevkiyatının da son 7 yılda 86 milyar dolara ulaştığını, bunun ABD’nin toplam silah ihracatının yüzde 36’sını oluşturduğunu söyledi.
GRU Başkanı, ABD’nin Asya Pasifik Bölgesi’ndeki tatbikat sayısının da büyük ölçüde arttığına dikkat çekti.