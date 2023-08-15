https://sputniknews.com.tr/20230815/gru-baskani-kostyukov-abd-ucaklari-rusya-ve-cin-sinirindaki-kesif-faaliyetini-artirdi-1074673987.html

GRU Başkanı Kostyukov: ABD uçakları Rusya ve Çin sınırındaki keşif faaliyetini artırdı

GRU Başkanı Kostyukov: ABD uçakları Rusya ve Çin sınırındaki keşif faaliyetini artırdı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı askeri istihbarat teşkilatı olan İstihbarat Baş İdaresi’nin (GRU) Başkanı Amiral Kostyukov, ABD stratejik bombardıman... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T21:25+0300

2023-08-15T21:25+0300

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Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan GRU Başkanı İgor Kostyukov, “ABD stratejik bombardıman uçaklarının Rusya ve Çin sınırları yakınındaki faaliyeti önemli ölçüde aktifleşti. Bu yıl 77 sorti gerçekleşti. Bu da 2022’inin toplamına göre daha fazla” ifadesini kullandı.ABD stratejik keşif uçaklarının gerçekleştirdiği sorti sayısının son iki yılda yüzde 20 artarak yılda 920’ye çıktığı kaydedildi.‘ABD, Rusya-Hindistan silah kontratlarının uygulanmasına engel oluyor’Kostyukov, “Washington, Asya Pasifik Bölgesi ülkelerini yaptırımlarla tehdit ederek Rusya’nın Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemi, Endonezya’ya Su-35 savaş uçağı ve Mi-17 helikopteri, Filipinler’e de Mi-171 helikopter sevkiyatıyla ilgili kontratlarını uygulamasına engel oluyor, Rusya ve Vietnam arasındaki planlı askeri teknik işbirliğini bozmak istiyor” ifadesini kullandı.“Beyaz Saray, Pasifik bölgesini tutarlı şekilde ABD yapımı silahlarla pompalıyor” diyen Kostyukov, ABD’nin bölge ülkelerine silah sevkiyatının da son 7 yılda 86 milyar dolara ulaştığını, bunun ABD’nin toplam silah ihracatının yüzde 36’sını oluşturduğunu söyledi.GRU Başkanı, ABD’nin Asya Pasifik Bölgesi’ndeki tatbikat sayısının da büyük ölçüde arttığına dikkat çekti.

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