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Kuruyan gölden 'kalp' çıktı
Kuruyan gölden 'kalp' çıktı
Sivas'ta bulunan Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu.Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı.Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı. Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.
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Gölün kalbi ortaya çıktı
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türkiye, sivas, göl, видео, video
türkiye, sivas, göl, видео, video

Kuruyan gölden 'kalp' çıktı

14:07 15.08.2023 (güncellendi: 14:18 15.08.2023)
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Sivas'ta bulunan Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı
Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu.

Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı.

Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı.

Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.
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