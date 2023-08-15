https://sputniknews.com.tr/20230815/golun-kalbi-ortaya-cikti-1074662118.html

Kuruyan gölden 'kalp' çıktı

Kuruyan gölden 'kalp' çıktı

Sivas'ta bulunan Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T14:07+0300

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türkiye

türkiye

sivas

göl

video

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Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu.Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı.Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı. Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.

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