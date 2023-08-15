https://sputniknews.com.tr/20230815/golun-kalbi-ortaya-cikti-1074662118.html
Kuruyan gölden 'kalp' çıktı
Kuruyan gölden 'kalp' çıktı
Sivas'ta bulunan Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T14:07+0300
2023-08-15T14:07+0300
2023-08-15T14:18+0300
türkiye
türkiye
sivas
göl
video
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Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu.Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı.Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı. Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.
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Gölün kalbi ortaya çıktı
Gölün kalbi ortaya çıktı
2023-08-15T14:07+0300
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PT1S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sivas, göl, видео, video
türkiye, sivas, göl, видео, video
Kuruyan gölden 'kalp' çıktı
14:07 15.08.2023 (güncellendi: 14:18 15.08.2023) Abone ol
Sivas'ta bulunan Kellah Gölü'nün bir kısmı kurudu, gölün kurumayan kısmında ise kalbi andıran görüntü ortaya çıktı
Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da kurudu.
Aşırı sıcaklara dayanamayan gölün bir kısmındaki su buharlaştı.
Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısmında gölden geriye tuz tabakası kaldı.
Su bulunan yüzeyin ortasında kalan tuz tabakası kalbi andıran görüntü oluşturdu.