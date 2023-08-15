https://sputniknews.com.tr/20230815/galatasaray-sampiyonlar-liginde-play-off-turuna-yukseldi-1074675262.html

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T23:10+0300

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galatasaray

uefa

uefa şampiyonlar ligi

spor

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı.RAMS Park'ta 39 bin 623 taraftar önünde yapılan maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılı ekip, pozisyon üretmekte zorlandı. Mücadelenin 24. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle öne geçen Galatasaray, devre arasına 1-0 üstün girdi.İkinci yarıda özellikle hücumda birçok varyasyon denemesi yapan sarı-kırmızılı ekip, farkı açacak golü bulamadı. Rakibine gol pozisyonu vermeyen Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.İlk maçta deplasmanda 3-0 yendiği Olimpija Ljubljana'yı sahasında da 1-0 mağlup eden Galatasaray, adını play-off turuna yazdırdı.Play-off'ta rakip MoldeGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyen sarı-kırmızılı ekip, adını play-off turuna yazdırdı. "Cimbom" bu turda Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i eleyen Molde ile karşı karşıya gelecek.Eşleşmede ilk maç 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç'te, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.Icardi, açılışı Olimpija karşısında yaptıGalatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.Bu sezonki 3. maçına Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla çıkan Icardi, mücadelenin 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli santrfor, bu sezon ilk golünü de atmış oldu.Icardi, geçen sezon Galatasaray'da Süper Lig'de 24 müsabakada 22, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atmıştı. Sarı-kırmızılı formayla son golünü 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisinde atan 30 yaşındaki futbolcu, 72 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı.Torreira, oyundan atıldıSarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.İtalyan hakem Marco Guida, 64. dakikada Rui Pedro ile girdiği ikili mücadelede sert faul yaptığı gerekçesiyle Torreira'ya doğrudan kırmızı kart çıkardı.Galatasaray, maçın yaklaşık yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.Uruguaylı futbolcu, ekstra ceza verilmemesi durumunda play-off turunda Molde ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek.Okan Buruk'tan devre arasında çifte değişiklikTeknik direktör Okan Buruk, devre arasında hücumda 2 değişiklik birden yaptı.Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens'i kenara aldı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Wilfried Zaha ile Cedric Bakambu'yu sahaya sürdü.Zaha, Galatasaray kariyerinde ilk kez RAMS Park'ta maça çıktı.Okan Buruk, 60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine Halil Dervişoğlu'nu oyuna alarak hücumdaki 4 oyuncunun 3'ünü değiştirmiş oldu. Buruk, Torreira'nın kırmızı kart görmesinin ardından Mauro Icardi'yi de oyundan aldı ve ilk 11'in en ucundaki 4 oyuncuyu da değiştirdi.

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galatasaray, uefa, uefa şampiyonlar ligi