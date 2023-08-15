https://sputniknews.com.tr/20230815/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074651322.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, euro 29,5410 liradan güne başladı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T09:13+0300
2023-08-15T09:13+0300
2023-08-15T09:13+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 27,0570 liradan alınan dolar 27,0590 liradan satılıyor. 29,5390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5410 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4250 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 657 lira, çeyrek altın 2 bin 684 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 702 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.737 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.26 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.26 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.355 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro kaç oldu,gram altın fiyatı,ons altın
dolar ne kadar,dolar kaç tl,euro kaç oldu,gram altın fiyatı,ons altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, euro 29,5410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,0570 liradan alınan dolar 27,0590 liradan satılıyor. 29,5390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5410 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4250 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 657 lira, çeyrek altın 2 bin 684 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 702 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.737 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 86.26 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.26 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.355 dolar seviyesinde.