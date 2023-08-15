https://sputniknews.com.tr/20230815/boluda-orman-yangini-ruzgarin-da-etkisiyle-yayiliyor-1074660624.html
Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor
Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:31+0300
2023-08-15T13:31+0300
2023-08-15T13:31+0300
türkiye
bolu
orman yangını
yangın
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Yangın, sabah saatlerinde Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html
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bolu, orman yangını, yangın
bolu, orman yangını, yangın
Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor
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Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.
Yangın, sabah saatlerinde Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi.
Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.