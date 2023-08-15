Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230815/boluda-orman-yangini-ruzgarin-da-etkisiyle-yayiliyor-1074660624.html
Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor
Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:31+0300
2023-08-15T13:31+0300
türkiye
bolu
orman yangını
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074660466_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_afa5ebc51283cee1d9c670b033a5ae34.jpg
Yangın, sabah saatlerinde Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074660466_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_5612e2f17d5347386a289aa65881b04d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, orman yangını, yangın
bolu, orman yangını, yangın

Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor

13:31 15.08.2023
© İHA / ENES ÖZKAN - İLHAMİ ÇETİNBolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor
Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA / ENES ÖZKAN - İLHAMİ ÇETİN
Abone olTelegram
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.
Yangın, sabah saatlerinde Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi.
Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
TÜRKİYE
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
8 Ağustos, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала