https://sputniknews.com.tr/20230815/boluda-orman-yangini-ruzgarin-da-etkisiyle-yayiliyor-1074660624.html

Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor

Bolu'da orman yangını: Rüzgarın da etkisiyle yayılıyor

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle alevlere müdahale sürüyor. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T13:31+0300

2023-08-15T13:31+0300

2023-08-15T13:31+0300

türkiye

bolu

orman yangını

yangın

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Yangın, sabah saatlerinde Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230808/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1074472744.html

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