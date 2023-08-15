https://sputniknews.com.tr/20230815/benzine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074650838.html
Benzine yeni zam yolda: Tarih verildi
Benzine yeni zam yolda: Tarih verildi
Akaryakıt fiyatları zam haberiyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T09:03+0300
2023-08-15T09:03+0300
2023-08-15T09:08+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıyor. Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37.71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38.34 TL’ye yükselecek.Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.16 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt
Benzine yeni zam yolda: Tarih verildi
09:03 15.08.2023 (güncellendi: 09:08 15.08.2023) Abone ol
Akaryakıt fiyatları zam haberiyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıyor. Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37.71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38.34 TL’ye yükselecek.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.16 liradan satılıyor.