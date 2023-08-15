https://sputniknews.com.tr/20230815/benzine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074650838.html

Benzine yeni zam yolda: Tarih verildi

Benzine yeni zam yolda: Tarih verildi

Akaryakıt fiyatları zam haberiyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

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2023-08-15T09:03+0300

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıyor. Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37.71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38.34 TL’ye yükselecek.Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.16 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html

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benzin, motorin, akaryakıt