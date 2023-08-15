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https://sputniknews.com.tr/20230815/bakanlik-asik-cocuk-beni-gizlice-izliyor-videosuyla-ilgili-hukuki-surec-baslatildi-1074674114.html
Bakanlık: 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Bakanlık: 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sosyal medyada dolaşıma giren 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' başlıklı videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığı... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T21:51+0300
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türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
sosyal medya
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir" açıklamasında bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceğinin değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, sosyal medya
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, sosyal medya

Bakanlık: 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı

21:51 15.08.2023 (güncellendi: 22:21 15.08.2023)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sosyal medyada dolaşıma giren 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' başlıklı videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Ağustos 2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir."
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