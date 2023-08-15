https://sputniknews.com.tr/20230815/bakanlik-acikladi-sosyal-medyada-istismara-ugradigini-belirten-cocuk-koruma-altina-alindi-1074676105.html
Bakanlık açıkladı: Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı
Bakanlık açıkladı: Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T23:40+0300
2023-08-15T23:40+0300
2023-08-15T23:40+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk istismarı
koruma
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, A.A'nın 14 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.A.A'yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, koruma
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, koruma
Bakanlık açıkladı: Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, A.A'nın 14 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.
A.A'yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından A.A, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır."