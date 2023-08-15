https://sputniknews.com.tr/20230815/bakanlik-acikladi-sosyal-medyada-istismara-ugradigini-belirten-cocuk-koruma-altina-alindi-1074676105.html

Bakanlık açıkladı: Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı

Bakanlık açıkladı: Sosyal medyada istismara uğradığını belirten çocuk, koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T23:40+0300

2023-08-15T23:40+0300

2023-08-15T23:40+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk istismarı

koruma

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, A.A'nın 14 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.A.A'yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

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Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, koruma