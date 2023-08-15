https://sputniknews.com.tr/20230815/bakan-ozhaseki-duyurdu-turkiyede-bugun-sicaklik-rekoru-kirildi-1074675143.html

Bakan Özhaseki duyurdu: Türkiye'de bugün sıcaklık rekoru kırıldı

Bakan Özhaseki duyurdu: Türkiye'de bugün sıcaklık rekoru kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de bugün sıcaklık rekorunun kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T23:06+0300

2023-08-15T23:06+0300

2023-08-15T23:06+0300

türkiye

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

türkiye

rekor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, bugün sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu.Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, türkiye, rekor