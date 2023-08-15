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Bakan Özhaseki duyurdu: Türkiye'de bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Bakan Özhaseki duyurdu: Türkiye'de bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de bugün sıcaklık rekorunun kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, bugün sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu.Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, türkiye, rekor
mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, türkiye, rekor

Bakan Özhaseki duyurdu: Türkiye'de bugün sıcaklık rekoru kırıldı

23:06 15.08.2023
© AA / Ahmet KaplanDiyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.
Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA / Ahmet Kaplan
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de bugün sıcaklık rekorunun kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, bugün sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu.
Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 °C ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.
Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 °C ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.
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