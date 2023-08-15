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Arnavutköy'de makas atan TIR'lı düğün konvoyuna ceza yağdı
Arnavutköy'de makas atan TIR'lı düğün konvoyuna ceza yağdı
Arnavutköy’de tır ile düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve makas atan sürücülere ceza yağdı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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arnavutköy
trafik
trafik cezası
düğün konvoyu
tır şöförü
istanbul
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Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve araçları ile makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri tespit edildi. Makas atan, trafik akışını yavaşlatan, takip mesafesini korumayan sürücülere polis tarafından ceza yazıldı.
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Arnavutköy’de Tır’lı düğün konvoyu magandalarına ceza yağdı
Arnavutköy’de Tır’lı düğün konvoyu magandalarına ceza yağdı
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video, arnavutköy, trafik, trafik cezası, düğün konvoyu, tır şöförü, istanbul, видео
video, arnavutköy, trafik, trafik cezası, düğün konvoyu, tır şöförü, istanbul, видео

Arnavutköy'de makas atan TIR'lı düğün konvoyuna ceza yağdı

15:33 15.08.2023
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Arnavutköy’de tır ile düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve makas atan sürücülere ceza yağdı.
Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve araçları ile makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri tespit edildi.

Makas atan, trafik akışını yavaşlatan, takip mesafesini korumayan sürücülere polis tarafından ceza yazıldı.
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