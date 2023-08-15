https://sputniknews.com.tr/20230815/arnavutkoyde-makas-atan-tirli-dugun-konvoyuna-ceza-yagdi-1074665035.html
Arnavutköy'de makas atan TIR'lı düğün konvoyuna ceza yağdı
Arnavutköy'de makas atan TIR'lı düğün konvoyuna ceza yağdı
Arnavutköy’de tır ile düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve makas atan sürücülere ceza yağdı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:33+0300
2023-08-15T15:33+0300
2023-08-15T15:33+0300
türkiye
video
arnavutköy
trafik
trafik cezası
düğün konvoyu
tır şöförü
istanbul
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Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve araçları ile makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri tespit edildi. Makas atan, trafik akışını yavaşlatan, takip mesafesini korumayan sürücülere polis tarafından ceza yazıldı.
türkiye
arnavutköy
istanbul
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Arnavutköy’de Tır’lı düğün konvoyu magandalarına ceza yağdı
Arnavutköy’de Tır’lı düğün konvoyu magandalarına ceza yağdı
2023-08-15T15:33+0300
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video, arnavutköy, trafik, trafik cezası, düğün konvoyu, tır şöförü, istanbul, видео
video, arnavutköy, trafik, trafik cezası, düğün konvoyu, tır şöförü, istanbul, видео
Arnavutköy'de makas atan TIR'lı düğün konvoyuna ceza yağdı
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Arnavutköy’de tır ile düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve makas atan sürücülere ceza yağdı.
Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve araçları ile makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri tespit edildi.
Makas atan, trafik akışını yavaşlatan, takip mesafesini korumayan sürücülere polis tarafından ceza yazıldı.