https://sputniknews.com.tr/20230815/antonov-abd-seattledaki-apec-forumu-icin-rus-temsilcilere-vize-vermedi-1074661817.html

Antonov: ABD, Seattle'daki APEC Forumu için Rus temsilcilere vize vermedi

Antonov: ABD, Seattle'daki APEC Forumu için Rus temsilcilere vize vermedi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ev sahibi ülke statüsünü kötüye kullanan ABD'nin Seattle'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T13:58+0300

2023-08-15T13:58+0300

2023-08-15T13:58+0300

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asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

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ABD'nin Rus heyetine karşı ayrımcılık yaptığını belirten Antonov, "Birkaç bakanlık ve kurumun temsilcilerine vize verilmedi. Buna ek olarak, önemli toplantılara video konferans yöntemiyle bağlanma imkanının reddedildiği vakaların da giderek arttığını kaydediyoruz" dedi.Kasım ayında San Francisco'da APEC Zirvesi yapılacağını anımsatarak bundan dolayı endişeli olduklarını anlatan Antonov, "Forum başkanının üstlendiği yükümlülüklerin sorumlu bir şekilde yerine getirilmesini ABD yönetimden talep ediyoruz. Temsilcilerimizin ABD'ye girmeleri için tüm izinlerin ABD'nin uygulamalarında sıkça görüldüğü gibi son anda değil, belirlenen zamanda verilmesi konusunda ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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rusya, abd, vize, apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)