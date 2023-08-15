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Antonov: ABD, Seattle'daki APEC Forumu için Rus temsilcilere vize vermedi
Antonov: ABD, Seattle'daki APEC Forumu için Rus temsilcilere vize vermedi
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ev sahibi ülke statüsünü kötüye kullanan ABD'nin Seattle'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:58+0300
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dünya
rusya
abd
vize
apec
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
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ABD'nin Rus heyetine karşı ayrımcılık yaptığını belirten Antonov, "Birkaç bakanlık ve kurumun temsilcilerine vize verilmedi. Buna ek olarak, önemli toplantılara video konferans yöntemiyle bağlanma imkanının reddedildiği vakaların da giderek arttığını kaydediyoruz" dedi.Kasım ayında San Francisco'da APEC Zirvesi yapılacağını anımsatarak bundan dolayı endişeli olduklarını anlatan Antonov, "Forum başkanının üstlendiği yükümlülüklerin sorumlu bir şekilde yerine getirilmesini ABD yönetimden talep ediyoruz. Temsilcilerimizin ABD'ye girmeleri için tüm izinlerin ABD'nin uygulamalarında sıkça görüldüğü gibi son anda değil, belirlenen zamanda verilmesi konusunda ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221119/cin-lideri-si-ile-abd-baskan-yardimcisi-harris-apec-zirvesinde-gorustu-1063623494.html
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rusya, abd, vize, apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
rusya, abd, vize, apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

Antonov: ABD, Seattle'daki APEC Forumu için Rus temsilcilere vize vermedi

13:58 15.08.2023
© AAVize- Belge- Ofis
Vize- Belge- Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ev sahibi ülke statüsünü kötüye kullanan ABD'nin Seattle'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Forumu'na katılmayı planlayan Rus temsilcilere vize vermediğini vurguladı.
ABD'nin Rus heyetine karşı ayrımcılık yaptığını belirten Antonov, "Birkaç bakanlık ve kurumun temsilcilerine vize verilmedi. Buna ek olarak, önemli toplantılara video konferans yöntemiyle bağlanma imkanının reddedildiği vakaların da giderek arttığını kaydediyoruz" dedi.

Kasım ayında San Francisco'da APEC Zirvesi yapılacağını anımsatarak bundan dolayı endişeli olduklarını anlatan Antonov, "Forum başkanının üstlendiği yükümlülüklerin sorumlu bir şekilde yerine getirilmesini ABD yönetimden talep ediyoruz. Temsilcilerimizin ABD'ye girmeleri için tüm izinlerin ABD'nin uygulamalarında sıkça görüldüğü gibi son anda değil, belirlenen zamanda verilmesi konusunda ısrar ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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