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https://sputniknews.com.tr/20230815/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ucak-arizasinin-ardindan-okyanusya-turuna-devam-edecek-1074646711.html
Abu Dabi’ye acil iniş yapan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yurtdışı turuna devam edecek
Abu Dabi’ye acil iniş yapan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yurtdışı turuna devam edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uçağındaki teknik arıza nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’ye yaptığı acil inişin ardından... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T00:20+0300
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annalena baerbock
almanya
uçak
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan hükümete ait uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yaptığı acil inişin ardından yeniden hareket etmeye hazır olduğu açıklandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü, uçaktaki teknik arızanın giderildiğini ve Baerbock’un kesintiye uğrayan Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’yi içeren Okyanusya turuna devam edeceğini bildirdi. Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın kanatlarındaki teknik bir arızanın ardından güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirilmişti. Baerbock, seyahat ettiği uçağın lastiklerinde meydana gelen sorun nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında Katar’ın başkenti Doha'da mahsur kalmıştı. Öte yandan Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel de 2018’de Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin açılış törenini kendisini taşıyan hükümet uçağının acil iniş yapmasına neden olan “ciddi bir arıza" nedeniyle kaçırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/almanya-disisleri-bakani-baerbocku-tasiyan-ucak-acil-inis-yapti-1074635177.html
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annalena baerbock, almanya, uçak, avrupa
annalena baerbock, almanya, uçak, avrupa

Abu Dabi’ye acil iniş yapan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yurtdışı turuna devam edecek

00:20 15.08.2023 (güncellendi: 00:23 15.08.2023)
© AFP 2023 / HANNA JOHREAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / HANNA JOHRE
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uçağındaki teknik arıza nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’ye yaptığı acil inişin ardından Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’yi içeren Okyanusya turuna devam edecek.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan hükümete ait uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yaptığı acil inişin ardından yeniden hareket etmeye hazır olduğu açıklandı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü, uçaktaki teknik arızanın giderildiğini ve Baerbock’un kesintiye uğrayan Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’yi içeren Okyanusya turuna devam edeceğini bildirdi.
Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın kanatlarındaki teknik bir arızanın ardından güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirilmişti.

Baerbock, seyahat ettiği uçağın lastiklerinde meydana gelen sorun nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında Katar’ın başkenti Doha'da mahsur kalmıştı. Öte yandan Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel de 2018’de Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin açılış törenini kendisini taşıyan hükümet uçağının acil iniş yapmasına neden olan “ciddi bir arıza" nedeniyle kaçırmıştı.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
DÜNYA
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’u taşıyan uçak acil iniş yaptı
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