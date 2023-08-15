https://sputniknews.com.tr/20230815/abdulkadir-selvi-imamoglunun-bugun-ibb-adayligini-ilan-etmesi-bekleniyor-1074651945.html
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu'nun bugün İBB adaylığını ilan etmesi bekleniyor
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu'nun bugün İBB adaylığını ilan etmesi bekleniyor
Abdulkadir Selvi İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün yeniden aday olduğunu açıklayacağını ama değişim isteğinden vazgeçmediğini söyledi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T09:53+0300
2023-08-15T09:53+0300
2023-08-15T09:53+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden İstanbul için aday olacağını açıklayacağını belirtti. Selvi, bugünkü köşe yazısında "İlçe kongrelerinin de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanması üzerine Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı kararını gözden geçirmeye başladı" dedi ve şunları ekledi:İmamoğlu'nun genel başkanlık konusundaki tavrını ise şu sözlerle açıkladı Selvi:
https://sputniknews.com.tr/20230805/kilicdaroglu-erzincanda-konustu-belediye-secimlerinde-ne-olursunuz-elinizi-vicdaniniza-koyun-1074403382.html
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu'nun bugün İBB adaylığını ilan etmesi bekleniyor
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Abdulkadir Selvi İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün yeniden aday olduğunu açıklayacağını ama değişim isteğinden vazgeçmediğini söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden İstanbul için aday olacağını açıklayacağını belirtti.
Selvi, bugünkü köşe yazısında
"İlçe kongrelerinin de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanması üzerine Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı kararını gözden geçirmeye başladı"
dedi ve şunları ekledi:
"CHP’de delege, kurultay kazanmak seçim kazanmak anlamına gelmiyor. Bu tespiti yazdıktan sonra asıl meramımı anlatmak istiyorum. 1- CHP’de değişim istemeyen yoktur. 2- Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler dahi, Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğine inanıyor. 3- Kılıçdaroğlu’nun bir takvim açıklayarak değişimin önünü açması gerektiğini savunuyorlar. Örneğin yerel seçimlere partiyi götürüp yerel seçimden sonra olağanüstü kurultaya giderek değişimi sağlayacağını ilan etmesi gibi. 4- Ama her değişim isteği Ekrem İmamoğlu gelsin anlamını taşımıyor. İlçe kongrelerinin de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanması üzerine Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı kararını gözden geçirmeye başladı. 4 Ağustos tarihinde, “İmamoğlu rotayı İstanbul’a çevirdi” diye yazmıştım. Geçen süre zarfında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı daha ön plana çıkmaya başladı. Bu kararın alınmasında Kılıçdaroğlu’nun ilçe kongrelerini kazanmasının da etkisi oldu."
İmamoğlu'nun genel başkanlık konusundaki tavrını ise şu sözlerle açıkladı Selvi:
"Ekrem İmamoğlu, kaybedeceği CHP Genel Başkanlığı yarışına soyunmak yerine kazanacağını düşündüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olmayı tercih etti. Bugün saat 12.00’de basın toplantısı düzenleyip İBB adaylığını ilan etmesi bekleniyor. Ama CHP’de değişimin kaçınılmaz olduğu ısrarından da vazgeçmeyecek."