Abdulkadir Selvi: İmamoğlu'nun bugün İBB adaylığını ilan etmesi bekleniyor

"CHP’de delege, kurultay kazanmak seçim kazanmak anlamına gelmiyor. Bu tespiti yazdıktan sonra asıl meramımı anlatmak istiyorum. 1- CHP’de değişim istemeyen yoktur. 2- Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler dahi, Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğine inanıyor. 3- Kılıçdaroğlu’nun bir takvim açıklayarak değişimin önünü açması gerektiğini savunuyorlar. Örneğin yerel seçimlere partiyi götürüp yerel seçimden sonra olağanüstü kurultaya giderek değişimi sağlayacağını ilan etmesi gibi. 4- Ama her değişim isteği Ekrem İmamoğlu gelsin anlamını taşımıyor. İlçe kongrelerinin de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanması üzerine Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı kararını gözden geçirmeye başladı. 4 Ağustos tarihinde, “İmamoğlu rotayı İstanbul’a çevirdi” diye yazmıştım. Geçen süre zarfında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı daha ön plana çıkmaya başladı. Bu kararın alınmasında Kılıçdaroğlu’nun ilçe kongrelerini kazanmasının da etkisi oldu."