https://sputniknews.com.tr/20230814/zelenskiy-kirim-koprusune-saldiri-girisiminde-bulunduklarini-itiraf-etti-1074629379.html
Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti
Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cumartesi günü Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı girişiminin sorumluluğunu üstlendi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:15+0300
2023-08-14T13:15+0300
2023-08-14T13:29+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kırım köprüsü
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ukrayna krizi
rusya
kerç boğazı
kerç köprüsü
saldırı
s-200
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Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin Rusya ordusunun özel askeri harekat sırasındaki eylemlerine her gün karşılık verdiğini ve Kırım Köprüsü'nde görülen 'çok anlamlı dumanın' bunlardan biri olduğunu belirtti.Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün bulunduğu Kerç Boğazı'nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve Kırım Köprüsü zarar görmediğini belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne S-200 güdümlü füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus hava savunma araçlarının Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önlediğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230812/-kirim-koprusu-yakininda-2-fuze-vuruldu-1074586176.html
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vladimir zelenskiy, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kerç boğazı, kerç köprüsü, saldırı, s-200, füze
vladimir zelenskiy, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kerç boğazı, kerç köprüsü, saldırı, s-200, füze
Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti
13:15 14.08.2023 (güncellendi: 13:29 14.08.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cumartesi günü Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı girişiminin sorumluluğunu üstlendi.
Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin Rusya ordusunun özel askeri harekat sırasındaki eylemlerine her gün karşılık verdiğini ve Kırım Köprüsü'nde görülen 'çok anlamlı dumanın' bunlardan biri olduğunu belirtti.
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün bulunduğu Kerç Boğazı'nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve Kırım Köprüsü zarar görmediğini belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne S-200 güdümlü füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus hava savunma araçlarının Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önlediğini bildirmişti.