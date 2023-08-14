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Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/zelenskiy-kirim-koprusune-saldiri-girisiminde-bulunduklarini-itiraf-etti-1074629379.html
Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti
Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cumartesi günü Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı girişiminin sorumluluğunu üstlendi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:15+0300
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vladimir zelenskiy
kırım köprüsü
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
kerç boğazı
kerç köprüsü
saldırı
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Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin Rusya ordusunun özel askeri harekat sırasındaki eylemlerine her gün karşılık verdiğini ve Kırım Köprüsü'nde görülen 'çok anlamlı dumanın' bunlardan biri olduğunu belirtti.Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün bulunduğu Kerç Boğazı'nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve Kırım Köprüsü zarar görmediğini belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne S-200 güdümlü füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus hava savunma araçlarının Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önlediğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230812/-kirim-koprusu-yakininda-2-fuze-vuruldu-1074586176.html
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vladimir zelenskiy, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kerç boğazı, kerç köprüsü, saldırı, s-200, füze
vladimir zelenskiy, kırım köprüsü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kerç boğazı, kerç köprüsü, saldırı, s-200, füze

Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti

13:15 14.08.2023 (güncellendi: 13:29 14.08.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cumartesi günü Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı girişiminin sorumluluğunu üstlendi.
Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin Rusya ordusunun özel askeri harekat sırasındaki eylemlerine her gün karşılık verdiğini ve Kırım Köprüsü'nde görülen 'çok anlamlı dumanın' bunlardan biri olduğunu belirtti.

Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün bulunduğu Kerç Boğazı'nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve Kırım Köprüsü zarar görmediğini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne S-200 güdümlü füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus hava savunma araçlarının Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önlediğini bildirmişti.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
Ukrayna krizi
Kırım Köprüsü yakınında 2 füze vuruldu
12 Ağustos, 13:58
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