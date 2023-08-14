Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını itiraf etti

Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin Rusya ordusunun özel askeri harekat sırasındaki eylemlerine her gün karşılık verdiğini ve Kırım Köprüsü'nde görülen 'çok anlamlı dumanın' bunlardan biri olduğunu belirtti.



Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün bulunduğu Kerç Boğazı'nda Rus hava savunma sistemlerinin 2 füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve Kırım Köprüsü zarar görmediğini belirtmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne S-200 güdümlü füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus hava savunma araçlarının Ukrayna füzesini zamanında tespit ederek havada önlediğini bildirmişti.