https://sputniknews.com.tr/20230814/ukrayna-ordusu-belgorodda-bir-apartmani-vurdu-10-yasindaki-bir-kiz-cocugu-yaralandi-1074627069.html
Ukrayna ordusu, Belgorod'da bir apartmanı vurdu: 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı
Ukrayna ordusu, Belgorod'da bir apartmanı vurdu: 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı
Kiev'e bağlı güçler, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'ne İHA saldırısı düzenledi. 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:02+0300
2023-08-14T13:02+0300
2023-08-14T13:02+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
rusya
vyaçeslav gladkov
saldırı
çocuk
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, İHA saldırısı sonucunda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı ifade etti.Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, ailesi tarafından hastaneye götürülen kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisine gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu kaydetti.Çok katlı bir binanın 5 dairesinde ve 16 araçta hasar oluştuğunu da bildiren Gladkov, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vyaçeslav gladkov, saldırı, çocuk
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, vyaçeslav gladkov, saldırı, çocuk
Ukrayna ordusu, Belgorod'da bir apartmanı vurdu: 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı
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Kiev'e bağlı güçler, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'ne İHA saldırısı düzenledi. 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, İHA saldırısı sonucunda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı ifade etti.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, ailesi tarafından hastaneye götürülen kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisine gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu kaydetti.
Çok katlı bir binanın 5 dairesinde ve 16 araçta hasar oluştuğunu da bildiren Gladkov, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı