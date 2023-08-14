Ukrayna ordusu, Belgorod'da bir apartmanı vurdu: 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, İHA saldırısı sonucunda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı ifade etti.



Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, ailesi tarafından hastaneye götürülen kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisine gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu kaydetti.



Çok katlı bir binanın 5 dairesinde ve 16 araçta hasar oluştuğunu da bildiren Gladkov, ilgili birimlerin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı