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Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:21+0300
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türkiye
patlama
tuzla
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği ifade edildi.1 ölü, 1 yaralıPatlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.Yaralı işçinin tedavisinin sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldığı ifade edilen açıklamada, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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patlama, tuzla, tersane
patlama, tuzla, tersane

Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti

12:21 14.08.2023 (güncellendi: 12:31 14.08.2023)
© AATuzla Tersane
Tuzla Tersane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
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İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği ifade edildi.

1 ölü, 1 yaralı

Patlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
Yaralı işçinin tedavisinin sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldığı ifade edilen açıklamada, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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