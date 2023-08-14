https://sputniknews.com.tr/20230814/tuzla-tersanesinde-patlamayla-ilgili-valilikten-aciklama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1074625681.html

Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T12:21+0300

2023-08-14T12:21+0300

2023-08-14T12:31+0300

türkiye

patlama

tuzla

tersane

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği ifade edildi.1 ölü, 1 yaralıPatlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.Yaralı işçinin tedavisinin sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldığı ifade edilen açıklamada, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20210908/tuzlada-iki-tren-kafa-kafaya-geldi-1048713707.html

türkiye

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