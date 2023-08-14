https://sputniknews.com.tr/20230814/ticaret-bakanligindan-piyasa-bozucu-ithalat-tedbirlerine-yonelik-aciklama-1074625463.html

Ticaret Bakanlığı’ndan piyasa bozucu ithalat tedbirlerine yönelik açıklama

Ticaret Bakanlığı’ndan piyasa bozucu ithalat tedbirlerine yönelik açıklama

Ticaret Bakanlığı, piyasa bozucu haksız ve dampingli ithalata karşı yerli üreticileri korumak için 9 korunma tedbirinin yürürlükte olduğunu belirterek, bu... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T12:14+0300

2023-08-14T12:14+0300

2023-08-14T12:14+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ceza

ithalat

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerli üretimi ve istihdamı artırma hedeflerine yönelik politikaların etkin şekilde uygulanmasına devam edildiğine dikkat çekildi.Yerli üreticilerin, ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunmasının, üretim hedefli politikaların en önemli sacayaklarından birini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, "Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmaları maalesef aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye, yerli üreticilerini ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer almaktadır. İthalatımızın yüzde 88'lik kısmı ham madde ve yatırım malından oluşmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995'ten bu yana, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alındığı belirtilerek, Türkiye'de halihazırda 126 anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirinin yürürlükte olduğu bildirildi.'Ülke ekonomisinin büyümesine öncelik verilmektedir'2022'deki ithalatın 4 milyar dolarlık bölümünün tedbirlere tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

https://sputniknews.com.tr/20230809/rekabet-kurulundan-4-sirkete-628-milyon-lira-para-cezasi-1074497625.html

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ticaret bakanlığı, ceza, ithalat