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https://sputniknews.com.tr/20230814/siyah-muzigin-babasi-clarence-avant-92-yasinda-hayatini-kaybetti-1074646448.html
'Siyah müziğin babası' Clarence Avant 92 yaşında hayatını kaybetti
'Siyah müziğin babası' Clarence Avant 92 yaşında hayatını kaybetti
Kariyeri boyunca çok sayıda siyah müzisyeni menajerlik, prodüktörlük ve tur organizatörlüğü ile destekleyen 'Siyah müziğin babası' lakaplı Clarence Avant 92... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T23:36+0300
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yaşam
siyah
müzisyen
öldü
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Ailesinden basına yapılan yazılı açıklamada, Clarence Avant'ın Los Angeles'taki evinde eceliyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.Açıklamada, Avant'ın geride ailesi, çok sayıda arkadaşı ve müzik dünyasını kökten değiştiren iş arkadaşlarını bıraktığı kaydedilerek, "Mirasından bize kalan sevinç, kaybımızın üzüntüsünü silecektir" ifadesi kullanıldı.ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 1931'de doğan Clarence Avant, müzik işletmeciliğine 1950'li yıllarda Little Willie John, Sarah Vaughan, Kim Weston ve Tom Wilson gibi siyah müzisyenlere menajerlik yaparak başladı.Avant, 1967'den 1969'a kadar Venture Records'ta çalıştıktan hemen sonra Los Angeles'ta ilk müzik şirketi Sussex Records'ı kurarak şarkıcı Bill Withers, gitarist Dennis Coffey ve Gallery adlı rock grubuyla beraber çalıştı.Los Angeles'ta ilk siyah radyosunu kurduAvant'ın 1971'de kurduğu radyo istasyonu Avant Garde Broadcasting, Los Angeles'ta bir siyah tarafından kurulan ilk radyo olarak tarihe geçti.Michael Jackson'ın 1980'lerdeki ilk solo dünya turnesini organize eden Avant, müzik dünyasındaki başarılarından ötürü 2021'deki Rock &amp; Roll Onur Listesi'nde Ahmet Ertegün Ödülü'nü aldı.Çok sayıda siyah müzisyene destek vermesi sebebiyle 'Siyah müziğin babası' olarak adlandırılan Avant, kariyerinin son yıllarında Jay-Z ve Snoop Dogg gibi müzisyenlerin yanı sıra Pharrell Williams, Jimmy Iovine ve David Geffen gibi yapımcılara danışmanlık yaptı.Clarence Avant'ın hayatı, 2019'da yayınlanan Netflix yapımı 'The Black Godfather' belgeselinde anlatıldı.
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siyah, müzisyen, öldü
siyah, müzisyen, öldü

'Siyah müziğin babası' Clarence Avant 92 yaşında hayatını kaybetti

23:36 14.08.2023
© AFP 2023 / LISA O'CONNORClarence Avant
Clarence Avant - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / LISA O'CONNOR
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Kariyeri boyunca çok sayıda siyah müzisyeni menajerlik, prodüktörlük ve tur organizatörlüğü ile destekleyen 'Siyah müziğin babası' lakaplı Clarence Avant 92 yaşında yaşama veda etti.
Ailesinden basına yapılan yazılı açıklamada, Clarence Avant'ın Los Angeles'taki evinde eceliyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada, Avant'ın geride ailesi, çok sayıda arkadaşı ve müzik dünyasını kökten değiştiren iş arkadaşlarını bıraktığı kaydedilerek, "Mirasından bize kalan sevinç, kaybımızın üzüntüsünü silecektir" ifadesi kullanıldı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 1931'de doğan Clarence Avant, müzik işletmeciliğine 1950'li yıllarda Little Willie John, Sarah Vaughan, Kim Weston ve Tom Wilson gibi siyah müzisyenlere menajerlik yaparak başladı.
Avant, 1967'den 1969'a kadar Venture Records'ta çalıştıktan hemen sonra Los Angeles'ta ilk müzik şirketi Sussex Records'ı kurarak şarkıcı Bill Withers, gitarist Dennis Coffey ve Gallery adlı rock grubuyla beraber çalıştı.

Los Angeles'ta ilk siyah radyosunu kurdu

Avant'ın 1971'de kurduğu radyo istasyonu Avant Garde Broadcasting, Los Angeles'ta bir siyah tarafından kurulan ilk radyo olarak tarihe geçti.
Michael Jackson'ın 1980'lerdeki ilk solo dünya turnesini organize eden Avant, müzik dünyasındaki başarılarından ötürü 2021'deki Rock & Roll Onur Listesi'nde Ahmet Ertegün Ödülü'nü aldı.
Çok sayıda siyah müzisyene destek vermesi sebebiyle 'Siyah müziğin babası' olarak adlandırılan Avant, kariyerinin son yıllarında Jay-Z ve Snoop Dogg gibi müzisyenlerin yanı sıra Pharrell Williams, Jimmy Iovine ve David Geffen gibi yapımcılara danışmanlık yaptı.
Clarence Avant'ın hayatı, 2019'da yayınlanan Netflix yapımı 'The Black Godfather' belgeselinde anlatıldı.
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