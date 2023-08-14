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Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü: İlk fotoğrafı paylaştı
Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü: İlk fotoğrafı paylaştı
Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi sürecinin ardından setlere geri döndü. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T09:49+0300
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yaşam
ufuk özkan
karaciğer
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Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son hali çok konuşulmuştu. Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü.TRT1'de yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına "Hokus pokus, sürpriz" notunu düştü.Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı. Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa "Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230807/organ-nakli-ihtimaliyle-gundeme-gelmisti-taburcu-olan-ufuk-ozkan-yer-alacagi-projeyi-acikladi-1074438986.html
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ufuk özkan, karaciğer, dizi
ufuk özkan, karaciğer, dizi

Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü: İlk fotoğrafı paylaştı

09:49 14.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaUfuk Özkan
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi sürecinin ardından setlere geri döndü.
Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son hali çok konuşulmuştu. Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü.
TRT1'de yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına "Hokus pokus, sürpriz" notunu düştü.
Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı. Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa "Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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