https://sputniknews.com.tr/20230814/siroz-hastaligina-yakalanan-ufuk-ozkan-setlere-dondu-ilk-fotografi-paylasti-1074619862.html

Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü: İlk fotoğrafı paylaştı

Siroz hastalığına yakalanan Ufuk Özkan setlere döndü: İlk fotoğrafı paylaştı

Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi sürecinin ardından setlere geri döndü. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T09:49+0300

2023-08-14T09:49+0300

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yaşam

ufuk özkan

karaciğer

dizi

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Siroza yakalanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son hali çok konuşulmuştu. Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, setlere geri döndü.TRT1'de yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına "Hokus pokus, sürpriz" notunu düştü.Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan'a destek mesajları yağdı. Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa "Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230807/organ-nakli-ihtimaliyle-gundeme-gelmisti-taburcu-olan-ufuk-ozkan-yer-alacagi-projeyi-acikladi-1074438986.html

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ufuk özkan, karaciğer, dizi