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Selvi, 'Gelen bilgiler bu yönde' diyerek Akşener'in açıklamasına ilişkin kulisleri paylaştı
Selvi, 'Gelen bilgiler bu yönde' diyerek Akşener'in açıklamasına ilişkin kulisleri paylaştı
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T07:37+0300
2023-08-14T07:38+0300
politika
meral akşener
kürşad zorlu
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği toplantıya işaret ettiği, "Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bahçeli ve Akşener’in karşılıklı hamleleri" başlıklı yazısında, İYİ Parti lideri Akşener'in, 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ilişkin kulis bilgilerine yer verdi. "Gelen bilgiler yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan edeceği yönünde" diyen Selvi köşesinde, "Daha önceki gün, 'Bazı illerde CHP ile ittifak yapabiliriz' demiş. Yani gözü hâlâ CHP ile ittifakta. Özellikle de İstanbul ve Ankara’da ittifak yapacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Bunca beklenti oluşturduktan sonra Meral Akşener, 26 Ağustos’ta elbette ki bir açıklama yapacak. Gelen bilgiler yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan edeceği yönünde. Ama bunun bir aması var. Daha önceki gün, “Bazı illerde CHP ile ittifak yapabiliriz” demiş. Yani gözü hâlâ CHP ile ittifakta. Özellikle de İstanbul ve Ankara’da ittifak yapacağı söyleniyor. O zaman, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”Kürşad Zorlu’nun oluşturduğu beklentiden sonra Akşener, 26 Ağustos’ta bir şey söyleyecek. Ama yakın çevresine, ”Yoo ben hiçbir şey söylemeyeceğim. 7 bin 500 kişilik salonu doldurmak için söyledik” dediği ifade ediliyor."
https://sputniknews.com.tr/20230810/abdulkadir-selvi-imamoglu-anketini-paylasti-kazanacak-mi-1074524176.html
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meral akşener, kürşad zorlu, iyi parti
meral akşener, kürşad zorlu, iyi parti

Selvi, 'Gelen bilgiler bu yönde' diyerek Akşener'in açıklamasına ilişkin kulisleri paylaştı

07:37 14.08.2023 (güncellendi: 07:38 14.08.2023)
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği toplantıya işaret ettiği, "Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bahçeli ve Akşener’in karşılıklı hamleleri" başlıklı yazısında, İYİ Parti lideri Akşener'in, 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ilişkin kulis bilgilerine yer verdi.
"Gelen bilgiler yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan edeceği yönünde" diyen Selvi köşesinde, "Daha önceki gün, 'Bazı illerde CHP ile ittifak yapabiliriz' demiş. Yani gözü hâlâ CHP ile ittifakta. Özellikle de İstanbul ve Ankara’da ittifak yapacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Bunca beklenti oluşturduktan sonra Meral Akşener, 26 Ağustos’ta elbette ki bir açıklama yapacak. Gelen bilgiler yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan edeceği yönünde. Ama bunun bir aması var. Daha önceki gün, “Bazı illerde CHP ile ittifak yapabiliriz” demiş. Yani gözü hâlâ CHP ile ittifakta. Özellikle de İstanbul ve Ankara’da ittifak yapacağı söyleniyor. O zaman, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
Kürşad Zorlu’nun oluşturduğu beklentiden sonra Akşener, 26 Ağustos’ta bir şey söyleyecek. Ama yakın çevresine, ”Yoo ben hiçbir şey söylemeyeceğim. 7 bin 500 kişilik salonu doldurmak için söyledik” dediği ifade ediliyor."
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