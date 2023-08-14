https://sputniknews.com.tr/20230814/rusyadan-moldovaya-rus-diplomatlari-sinir-disi-etmesine-karsi-uyari-1074646144.html
Rusya’dan Moldova’ya Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşı uyarı
Rusya’dan Moldova’ya Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşı uyarı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ülkeler arasındaki ilişkiler ve iki ülke halkları üzerinde etkiye sahip olacağını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T23:19+0300
2023-08-14T23:19+0300
2023-08-14T23:21+0300
rusya dışişleri bakanlığı
dünya
moldova
diplomat
rusya
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Rusya’dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Moldova’ya uyarı geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Resmi Kişinev’in bu dostça olmayan adımı hiç şüphesiz Rusya-Moldova ilişkileri için sonuçlar doğuracak, ama her şeyden önce iki ülke sakinlerine yansıyacak, zira zamanında konsolosluk yardımı alma, iş ve kültürel bağları sürdürme olanağı büyük ölçüde azalacak” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği’nde çalışan sayısının azaltılması durumunda, hizmetlerin gerektiği şekilde sunulamayacağı ifade edilen açıklamada, Kişinev’deki ticari müsteşarlık ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nin faaliyetinin de kısıtlanmak zorunda kalacağı belirtildi.Bunun sorumluluğunun Moldova hükümetine ait olduğu kaydedilirken Kişinev’in, Moskova’ya karşı başlattığı geniş kapsamlı kampanya kapsamında asılsız olarak Rus diplomat sayısını azaltma kararı aldığı anımsatıldı.Moldova Dışişleri Bakanlığı, 26 Temmuz’da, ülkedeki Rus diplomat sayısını azaltma kararını almıştı.
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rusya dışişleri bakanlığı, moldova, diplomat, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, diplomat, rusya
Rusya’dan Moldova’ya Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşı uyarı
23:19 14.08.2023 (güncellendi: 23:21 14.08.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ülkeler arasındaki ilişkiler ve iki ülke halkları üzerinde etkiye sahip olacağını belirtti.
Rusya’dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Moldova’ya uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Resmi Kişinev’in bu dostça olmayan adımı hiç şüphesiz Rusya-Moldova ilişkileri için sonuçlar doğuracak, ama her şeyden önce iki ülke sakinlerine yansıyacak, zira zamanında konsolosluk yardımı alma, iş ve kültürel bağları sürdürme olanağı büyük ölçüde azalacak” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği’nde çalışan sayısının azaltılması durumunda, hizmetlerin gerektiği şekilde sunulamayacağı ifade edilen açıklamada, Kişinev’deki ticari müsteşarlık ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nin faaliyetinin de kısıtlanmak zorunda kalacağı belirtildi.
Bunun sorumluluğunun Moldova hükümetine ait olduğu kaydedilirken Kişinev’in, Moskova’ya karşı başlattığı geniş kapsamlı kampanya kapsamında asılsız olarak Rus diplomat sayısını azaltma kararı aldığı anımsatıldı.
Moldova Dışişleri Bakanlığı, 26 Temmuz’da, ülkedeki Rus diplomat sayısını azaltma kararını almıştı.