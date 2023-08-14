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https://sputniknews.com.tr/20230814/rusyada-bir-petrol-sahasinda-patlama-meydana-geldi-2-olu-1074646601.html
Rusya’da bir petrol sahasında patlama meydana geldi: 2 ölü
Rusya’da bir petrol sahasında patlama meydana geldi: 2 ölü
Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Okrugu’ndaki Talin petrol sahasında meydana gelen patlama sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T23:48+0300
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rusya
patlama
yangın
dünya
petrol
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Hantı-Mansi Özerk Okrugu Hükümeti’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Patlamadan 7 kişi etkilendi, aralarından ikisi öldü. Yaralılar Nyagan Okrug Hastanesi’ne kaldırıldı” ifadesine yer verildi.Olay, Talin petrol sahasının 95. bölümünde meydana geldi.Patlamanın ardından 100 metrekarelik alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiyeci gönderildi.Yanan arazide azot balonlarının bulunduğu tahmin ediliyor.
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rusya, patlama, yangın, petrol
rusya, patlama, yangın, petrol

Rusya’da bir petrol sahasında patlama meydana geldi: 2 ölü

23:48 14.08.2023
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
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Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Okrugu’ndaki Talin petrol sahasında meydana gelen patlama sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hantı-Mansi Özerk Okrugu Hükümeti’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Patlamadan 7 kişi etkilendi, aralarından ikisi öldü. Yaralılar Nyagan Okrug Hastanesi’ne kaldırıldı” ifadesine yer verildi.
Olay, Talin petrol sahasının 95. bölümünde meydana geldi.
Patlamanın ardından 100 metrekarelik alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiyeci gönderildi.
Yanan arazide azot balonlarının bulunduğu tahmin ediliyor.
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