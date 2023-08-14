https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-ordusu-ukraynanin-teror-saldirilarinda-kullandigi-insansiz-botlarin-uretim-tesislerini-vurdu-1074640819.html
Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu
Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun deniz yoluyla gerçekleştirdiği terör saldırılarında kullanılan botların üretim tesislerinin yüksek hassasiyetle... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:00+0300
2023-08-14T18:00+0300
2023-08-14T18:00+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı silahlarla Ukrayna ordusu tarafından terör saldırıları için insansız botların üretim ve depolama tesislerini grup atışıyla vurdu" dedi. Atışların amacına ulaştığını belirten bakanlık, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.Özel askeri harekatın sürdüğü cephelerde son 24 saat içinde yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Kupyansk yönünde 65, Donetsk yönünde 150, Krasnıy Liman yönünde 90, Güney Donetsk yönünde 240, Zaporojye yönünde 50 ve Herson yönünde 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti. Bakanlık, İspanyol yapımı 'Alakran' mobil havan sisteminin özel askeri harekatın başından beri ilk kez imha edildiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, zaporojye, alakran, herson, imha, saldırı, savunma
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, zaporojye, alakran, herson, imha, saldırı, savunma
Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun deniz yoluyla gerçekleştirdiği terör saldırılarında kullanılan botların üretim tesislerinin yüksek hassasiyetle silahlarla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı silahlarla Ukrayna ordusu tarafından terör saldırıları için insansız botların üretim ve depolama tesislerini grup atışıyla vurdu" dedi. Atışların amacına ulaştığını belirten bakanlık, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.
Özel askeri harekatın sürdüğü cephelerde son 24 saat içinde yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Kupyansk yönünde 65, Donetsk yönünde 150, Krasnıy Liman yönünde 90, Güney Donetsk yönünde 240, Zaporojye yönünde 50 ve Herson yönünde 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti. Bakanlık, İspanyol yapımı 'Alakran' mobil havan sisteminin özel askeri harekatın başından beri ilk kez imha edildiğinin altını çizdi.