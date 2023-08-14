Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-ordusu-ukraynanin-teror-saldirilarinda-kullandigi-insansiz-botlarin-uretim-tesislerini-vurdu-1074640819.html
Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu
Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun deniz yoluyla gerçekleştirdiği terör saldırılarında kullanılan botların üretim tesislerinin yüksek hassasiyetle... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:00+0300
2023-08-14T18:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
zaporojye
alakran
herson
imha
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı silahlarla Ukrayna ordusu tarafından terör saldırıları için insansız botların üretim ve depolama tesislerini grup atışıyla vurdu" dedi. Atışların amacına ulaştığını belirten bakanlık, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.Özel askeri harekatın sürdüğü cephelerde son 24 saat içinde yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Kupyansk yönünde 65, Donetsk yönünde 150, Krasnıy Liman yönünde 90, Güney Donetsk yönünde 240, Zaporojye yönünde 50 ve Herson yönünde 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti. Bakanlık, İspanyol yapımı 'Alakran' mobil havan sisteminin özel askeri harekatın başından beri ilk kez imha edildiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html
rusya
ukrayna
donetsk
zaporojye
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, zaporojye, alakran, herson, imha, saldırı, savunma
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, zaporojye, alakran, herson, imha, saldırı, savunma

Rusya ordusu, Ukrayna'nın terör saldırılarında kullandığı insansız botların üretim tesislerini vurdu

18:00 14.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun deniz yoluyla gerçekleştirdiği terör saldırılarında kullanılan botların üretim tesislerinin yüksek hassasiyetle silahlarla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı silahlarla Ukrayna ordusu tarafından terör saldırıları için insansız botların üretim ve depolama tesislerini grup atışıyla vurdu" dedi. Atışların amacına ulaştığını belirten bakanlık, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin altını çizdi.

Özel askeri harekatın sürdüğü cephelerde son 24 saat içinde yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Kupyansk yönünde 65, Donetsk yönünde 150, Krasnıy Liman yönünde 90, Güney Donetsk yönünde 240, Zaporojye yönünde 50 ve Herson yönünde 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti. Bakanlık, İspanyol yapımı 'Alakran' mobil havan sisteminin özel askeri harekatın başından beri ilk kez imha edildiğinin altını çizdi.
Orion insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
Ukrayna krizi
Norveç, Ukrayna'ya değeri 70 milyon doları aşan anti-İHA sistemi tedarik edecek
17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала