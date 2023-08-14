https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-belgorod-bolgesi-semalarinda-ukraynaya-ait-ihalari-imha-etti-1074635438.html
Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti
Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:04+0300
2023-08-14T17:04+0300
2023-08-14T17:04+0300
ukrayna krizi
belgorod
saldırı
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
insansız hava aracı (iha)
rusya
sivil kayıp
savunma
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Gece saatlerinde Belgorod'da çok katlı bir apartmanı vurarak 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralanmasına neden olan Kiev'e bağlı güçler, sınırdaki bölgeye yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor.Bakanlığın açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a İHA'larla saldırmaya çalışan Ukraynalı güçler bir kez daha başarısız oldu.Bakanlık, "Saat 12.15 ve 12.45 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla Rusya topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri önlendi. Rus hava savunma araçları tarafından tespit edilen İHA'lar Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/ukrayna-ordusu-belgorodda-bir-apartmani-vurdu-10-yasindaki-bir-kiz-cocugu-yaralandi-1074627069.html
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belgorod, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, insansız hava aracı (iha), rusya, sivil kayıp, savunma
belgorod, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, insansız hava aracı (iha), rusya, sivil kayıp, savunma
Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Gece saatlerinde Belgorod'da çok katlı bir apartmanı vurarak 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralanmasına neden olan Kiev'e bağlı güçler, sınırdaki bölgeye yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor.
Bakanlığın açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a İHA'larla saldırmaya çalışan Ukraynalı güçler bir kez daha başarısız oldu.
Bakanlık, "Saat 12.15 ve 12.45 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla Rusya topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri önlendi. Rus hava savunma araçları tarafından tespit edilen İHA'lar Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi" ifadelerini kullandı.