Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-belgorod-bolgesi-semalarinda-ukraynaya-ait-ihalari-imha-etti-1074635438.html
Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti
Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:04+0300
2023-08-14T17:04+0300
ukrayna krizi
belgorod
saldırı
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
insansız hava aracı (iha)
rusya
sivil kayıp
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328079_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_4cb0fd4a6c59397855a0a11c99597dd0.jpg
Gece saatlerinde Belgorod'da çok katlı bir apartmanı vurarak 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralanmasına neden olan Kiev'e bağlı güçler, sınırdaki bölgeye yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor.Bakanlığın açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a İHA'larla saldırmaya çalışan Ukraynalı güçler bir kez daha başarısız oldu.Bakanlık, "Saat 12.15 ve 12.45 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla Rusya topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri önlendi. Rus hava savunma araçları tarafından tespit edilen İHA'lar Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/ukrayna-ordusu-belgorodda-bir-apartmani-vurdu-10-yasindaki-bir-kiz-cocugu-yaralandi-1074627069.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6205720a772921f457e84fa385a92c6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belgorod, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, insansız hava aracı (iha), rusya, sivil kayıp, savunma
belgorod, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, insansız hava aracı (iha), rusya, sivil kayıp, savunma

Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti

17:04 14.08.2023
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinİHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Gece saatlerinde Belgorod'da çok katlı bir apartmanı vurarak 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralanmasına neden olan Kiev'e bağlı güçler, sınırdaki bölgeye yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor.
Bakanlığın açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a İHA'larla saldırmaya çalışan Ukraynalı güçler bir kez daha başarısız oldu.

Bakanlık, "Saat 12.15 ve 12.45 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla Rusya topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri önlendi. Rus hava savunma araçları tarafından tespit edilen İHA'lar Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi" ifadelerini kullandı.
Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu, Belgorod'da bir apartmanı vurdu: 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала