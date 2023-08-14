https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-belgorod-bolgesi-semalarinda-ukraynaya-ait-ihalari-imha-etti-1074635438.html

Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti

Rusya, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna'ya ait İHA'ları imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T17:04+0300

2023-08-14T17:04+0300

2023-08-14T17:04+0300

ukrayna krizi

belgorod

saldırı

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ukrayna krizi

kiev

insansız hava aracı (iha)

rusya

sivil kayıp

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Gece saatlerinde Belgorod'da çok katlı bir apartmanı vurarak 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralanmasına neden olan Kiev'e bağlı güçler, sınırdaki bölgeye yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor.Bakanlığın açıklamasına göre bugün öğle saatlerinde sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a İHA'larla saldırmaya çalışan Ukraynalı güçler bir kez daha başarısız oldu.Bakanlık, "Saat 12.15 ve 12.45 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla Rusya topraklarındaki tesislere terör saldırıları düzenleme girişimleri önlendi. Rus hava savunma araçları tarafından tespit edilen İHA'lar Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230814/ukrayna-ordusu-belgorodda-bir-apartmani-vurdu-10-yasindaki-bir-kiz-cocugu-yaralandi-1074627069.html

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belgorod, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, insansız hava aracı (iha), rusya, sivil kayıp, savunma