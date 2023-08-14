https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-stratejik-fuze-ucaklari-ve-bombardiman-ucaklari-kuzey-enlemlerde-ucus-gerceklestirdi-1074643494.html

Rus stratejik füze uçakları ve bombardıman uçakları kuzey enlemlerde uçuş gerçekleştirdi

Rus stratejik füze uçakları ve bombardıman uçakları kuzey enlemlerde uçuş gerçekleştirdi

Rus Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Baltık Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T18:56+0300

2023-08-14T18:56+0300

2023-08-14T18:56+0300

bombardıman uçağı

dünya

rusya savunma bakanlığı

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzun menzilli savaş uçakları Baltık, Barents, Norveç, Doğu Sibirya, Çukçi, Beaufort denizleri ile Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.Etkinliğe Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının katıldığı ifade edilirken en uzun uçuşun 7 saati aşkın süre sürdüğü kaydedildi. Stratejik uçaklara Su-35s, Su-27, MiG-31 jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.Tüm uçuşların tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun yerine getirildiği ifade edildi.

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bombardıman uçağı, rusya savunma bakanlığı, rusya