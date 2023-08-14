https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-stratejik-fuze-ucaklari-ve-bombardiman-ucaklari-kuzey-enlemlerde-ucus-gerceklestirdi-1074643494.html
Rus stratejik füze uçakları ve bombardıman uçakları kuzey enlemlerde uçuş gerçekleştirdi
Rus stratejik füze uçakları ve bombardıman uçakları kuzey enlemlerde uçuş gerçekleştirdi
Rus Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Baltık Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:56+0300
2023-08-14T18:56+0300
2023-08-14T18:56+0300
bombardıman uçağı
dünya
rusya savunma bakanlığı
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzun menzilli savaş uçakları Baltık, Barents, Norveç, Doğu Sibirya, Çukçi, Beaufort denizleri ile Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.Etkinliğe Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının katıldığı ifade edilirken en uzun uçuşun 7 saati aşkın süre sürdüğü kaydedildi. Stratejik uçaklara Su-35s, Su-27, MiG-31 jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.Tüm uçuşların tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun yerine getirildiği ifade edildi.
rusya
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MIA „Rosiya Segodnya“
bombardıman uçağı, rusya savunma bakanlığı, rusya
bombardıman uçağı, rusya savunma bakanlığı, rusya
Rus stratejik füze uçakları ve bombardıman uçakları kuzey enlemlerde uçuş gerçekleştirdi
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Rus Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Baltık Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzun menzilli savaş uçakları Baltık, Barents, Norveç, Doğu Sibirya, Çukçi, Beaufort denizleri ile Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.
Etkinliğe Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının katıldığı ifade edilirken en uzun uçuşun 7 saati aşkın süre sürdüğü kaydedildi. Stratejik uçaklara Su-35s, Su-27, MiG-31 jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.
Tüm uçuşların tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun yerine getirildiği ifade edildi.