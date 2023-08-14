https://sputniknews.com.tr/20230814/palandokenin-zirvesinde-meteor-gecidi-1074633860.html
Palandöken'in zirvesinde meteor geçidi
Palandöken'in zirvesinde meteor geçidi
Fotoğraf tutkunları, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3 bin 200 rakımlı Karakaya Tepeleri'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi’nin bulunduğu alanda Perseid Meteor... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T15:46+0300
2023-08-14T15:46+0300
2023-08-14T15:47+0300
türkiye
video
palandöken
meteor
perseid meteor yağmuru
erzurum
perseid
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Erzurum'da Palandöken Dağ silsilesinin devamında, 3 bin 200 rakımlı Karakaya Tepeleri'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi’nin de kurulu bulunduğu bölge; Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek ve görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.Fotoğraf tutkunları, 3 bin 200 rakımlı tepede çekim yaparak meteor yağmuruna tanıklık etti.
türkiye
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Palandöken'in zirvesinde meteor geçidi
Palandöken'in zirvesinde meteor geçidi
2023-08-14T15:46+0300
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PT0M37S
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video, palandöken, meteor, perseid meteor yağmuru, видео, erzurum, perseid
video, palandöken, meteor, perseid meteor yağmuru, видео, erzurum, perseid
Palandöken'in zirvesinde meteor geçidi
15:46 14.08.2023 (güncellendi: 15:47 14.08.2023) Abone ol
Fotoğraf tutkunları, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3 bin 200 rakımlı Karakaya Tepeleri'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi’nin bulunduğu alanda Perseid Meteor Yağmuru'nu görüntüledi
Erzurum'da Palandöken Dağ silsilesinin devamında, 3 bin 200 rakımlı Karakaya Tepeleri'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi’nin de kurulu bulunduğu bölge; Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek ve görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.
Fotoğraf tutkunları, 3 bin 200 rakımlı tepede çekim yaparak meteor yağmuruna tanıklık etti.