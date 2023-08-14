https://sputniknews.com.tr/20230814/pakistanda-yeni-basbakan-kakar-yemin-ederek-goreve-basladi-1074643068.html

Pakistan'da yeni Başbakan Kakar yemin ederek göreve başladı

Pakistan'da yeni Başbakan Kakar yemin ederek göreve başladı

Pakistan’da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, yemin ederek görevine başladı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T18:33+0300

2023-08-14T18:33+0300

2023-08-14T18:33+0300

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anwar ul haq kakar

pakistan

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Pakistan basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kakar'ın yemin törenini gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı binasındaki yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.Törende, Alvi'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Kakar, ülkenin 8'inci geçici hükümet Başbakanı olarak göreve başladı.Törende, görevi devreden eski Başbakan Şahbaz Şerif de hazır bulundu.Pakistan Anayasası’na göre 90 gün içinde yapılması gereken genel seçimlerin, ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Pakistan yasaları, seçimlerin yalnızca en son nüfus sayımına göre belirlenecek olan seçim bölgelerinde göre yapılmasını zorunlu kılarken, Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), seçim bölgelerini yeniden belirlemek için en az dört ay gerektiğini belirtti.Şahbaz Şerif, Nisan 2022'de başbakan olmuştuPakistan Parlamentosunda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste yapılan oylamada 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

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