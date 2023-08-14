https://sputniknews.com.tr/20230814/misir-tarlasinda-uyusturucu-yetistiricildigi-ortaya-cikti-2-kisi-gozaltina-alindi-1074641887.html

Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı: 2 kişi gözaltına alındı

Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı: 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T18:15+0300

2023-08-14T18:15+0300

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türkiye

mısır

kenevir

hint keneviri

uyuşturucu

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu ilçedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.Ekipler, düzenlediği operasyonda tarlada 284 kök kenevir ele geçirdi.Şüphelilerin evinde de narkotik köpeği "TEPE" ile arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı buldu.Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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mısır, kenevir, hint keneviri, uyuşturucu