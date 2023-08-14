https://sputniknews.com.tr/20230814/misir-tarlasinda-uyusturucu-yetistiricildigi-ortaya-cikti-2-kisi-gozaltina-alindi-1074641887.html
Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı: 2 kişi gözaltına alındı
Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı: 2 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:15+0300
2023-08-14T18:15+0300
2023-08-14T18:16+0300
türkiye
mısır
kenevir
hint keneviri
uyuşturucu
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu ilçedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.Ekipler, düzenlediği operasyonda tarlada 284 kök kenevir ele geçirdi.Şüphelilerin evinde de narkotik köpeği "TEPE" ile arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı buldu.Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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mısır, kenevir, hint keneviri, uyuşturucu
mısır, kenevir, hint keneviri, uyuşturucu
Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı: 2 kişi gözaltına alındı
18:15 14.08.2023 (güncellendi: 18:16 14.08.2023) Abone ol
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu ilçedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Ekipler, düzenlediği operasyonda tarlada 284 kök kenevir ele geçirdi.
Şüphelilerin evinde de narkotik köpeği "TEPE" ile arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı buldu.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.