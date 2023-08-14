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Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, rüzgar ve sıcak hava alarmı
Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, rüzgar ve sıcak hava alarmı
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T06:39+0300
2023-08-14T06:40+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
hava durumu
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Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının, etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Öte yandan, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İllere göre hava durumu nasıl olacak?MARMARAParçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 32°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 37°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 45°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 41°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 39°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 41°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 39°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlıKONYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 37°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlıDÜZCE °C, 34°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 37°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 38°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 45°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 44°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 46°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu

Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, rüzgar ve sıcak hava alarmı

06:39 14.08.2023 (güncellendi: 06:40 14.08.2023)
© AAİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
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Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının, etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 38°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 46°C

Az bulutlu ve açık
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
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Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
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