https://sputniknews.com.tr/20230814/meteorolojiden-3-uyari-birden-yagis-ruzgar-ve-sicak-hava-alarmi-1074616104.html

Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, rüzgar ve sıcak hava alarmı

Meteoroloji'den 3 uyarı birden: Yağış, rüzgar ve sıcak hava alarmı

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T06:39+0300

2023-08-14T06:39+0300

2023-08-14T06:40+0300

türkiye

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hava durumu

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Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının, etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Öte yandan, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İllere göre hava durumu nasıl olacak?MARMARAParçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 32°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 37°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 45°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 41°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 39°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 41°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 39°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlıKONYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 37°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlıDÜZCE °C, 34°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 37°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 38°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 45°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 44°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 46°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230813/meteorolojiden-sicak-hava-dalgasi-uyarisi-1074603547.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu