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https://sputniknews.com.tr/20230814/kilicdaroglundan-secim-sonuclari-degerlendirmesi-sonuclar-bizi-tatmin-etmedi-1074625586.html
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları değerlendirmesi: 'Sonuçlar bizi tatmin etmedi'
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları değerlendirmesi: 'Sonuçlar bizi tatmin etmedi'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası partisinde yaşanan değişim tartışmalarına "Sonuçlar bizi tatmin etmedi." dedi. Değişim tartışmasını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:20+0300
2023-08-14T12:20+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplumun büyük bir bölümünü "kazanacakları" yönünde ikna etmelerini “başarı” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, seçim sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende “derin bir travma yarattığını” söyledi.Kılıçdaroğlu, "Toplumun tüm kesimleriyle barışma ve demokrasi için buluşturma çabası yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım." ifadesini de kullandı.Sonuçların kendilerini tatmin etmediğini ifade eden CHP Genel Başkanı, "Her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık." dedi.Sandığa gidip gitmeme konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokele yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi ve "Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/chpli-usluer-ile-iyi-partili-comez-arasinda-secim-tartismasi-1074619462.html
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, chp
kemal kılıçdaroğlu, seçim, chp

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları değerlendirmesi: 'Sonuçlar bizi tatmin etmedi'

12:20 14.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası partisinde yaşanan değişim tartışmalarına "Sonuçlar bizi tatmin etmedi." dedi. Değişim tartışmasını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yol haritasını açıklamaya hazırlanıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İmamoğlu yeninden İBB adaylığını açıklayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplumun büyük bir bölümünü "kazanacakları" yönünde ikna etmelerini “başarı” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, seçim sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende “derin bir travma yarattığını” söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Toplumun tüm kesimleriyle barışma ve demokrasi için buluşturma çabası yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım." ifadesini de kullandı.

Sonuçların kendilerini tatmin etmediğini ifade eden CHP Genel Başkanı, "Her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Sandığa gidip gitmeme konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.

T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokele yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi ve "Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi.
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