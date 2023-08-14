https://sputniknews.com.tr/20230814/kilicdaroglundan-secim-sonuclari-degerlendirmesi-sonuclar-bizi-tatmin-etmedi-1074625586.html

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları değerlendirmesi: 'Sonuçlar bizi tatmin etmedi'

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları değerlendirmesi: 'Sonuçlar bizi tatmin etmedi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası partisinde yaşanan değişim tartışmalarına "Sonuçlar bizi tatmin etmedi." dedi. Değişim tartışmasını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T12:20+0300

2023-08-14T12:20+0300

2023-08-14T12:20+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

chp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073472543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fcbebda47d17a2703b15035ed2d996c.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplumun büyük bir bölümünü "kazanacakları" yönünde ikna etmelerini “başarı” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, seçim sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende “derin bir travma yarattığını” söyledi.Kılıçdaroğlu, "Toplumun tüm kesimleriyle barışma ve demokrasi için buluşturma çabası yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım." ifadesini de kullandı.Sonuçların kendilerini tatmin etmediğini ifade eden CHP Genel Başkanı, "Her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık." dedi.Sandığa gidip gitmeme konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokele yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi ve "Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230814/chpli-usluer-ile-iyi-partili-comez-arasinda-secim-tartismasi-1074619462.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, seçim, chp