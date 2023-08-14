https://sputniknews.com.tr/20230814/kesk-es-genel-baskani-yesil-bugun-milyonlarca-kamu-emekcisi-ve-emeklisi-icin-koskoca-bir-hic-cikti-1074643840.html
KESK Eş Genel Başkanı Yeşil: Bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktı
KESK Eş Genel Başkanı Yeşil: Bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktı
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifiyle ilgili, "Bu masadan bugün... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T19:06+0300
2023-08-14T19:06+0300
2023-08-14T19:06+0300
ekonomi
kesk
kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)
zam
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KESK Eş Genel Başkanı Yeşil, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini eleştiren Yeşil, Merkez Bankasının 2024 yılı enflasyon tahmininin altında olan söz konusu teklifi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını söyledi.Memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 6 aylık artışlar yerine 3'er aylık artışlar yapılması gerektiğini savunan Yeşil, "Bu masadan bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktığını belirtmek isteriz. Mevcut haliyle sosyal haklarımıza dair tek bir cümlenin edilmediği bir masa bizler için yok hükmündedir" diye konuştu.Yeşil, kira yardımının yapılmadığı bir toplu sözleşmeyi kamu emekçileri ve emeklilerinin kabul etmeyeceğini belirterek, "KESK olarak taleplerimizin karşılanmaması halinde ikinci teklifin sunulacağı 17 Ağustos'a kadar üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos'ta 1 günlük iş bırakıyoruz" dedi.
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kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), zam
kesk, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), zam
KESK Eş Genel Başkanı Yeşil: Bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktı
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifiyle ilgili, "Bu masadan bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktığını belirtmek isteriz" ifadesini kullandı.
KESK Eş Genel Başkanı Yeşil, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini eleştiren Yeşil, Merkez Bankasının 2024 yılı enflasyon tahmininin altında olan söz konusu teklifi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını söyledi.
Memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 6 aylık artışlar yerine 3'er aylık artışlar yapılması gerektiğini savunan Yeşil, "Bu masadan bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktığını belirtmek isteriz. Mevcut haliyle sosyal haklarımıza dair tek bir cümlenin edilmediği bir masa bizler için yok hükmündedir" diye konuştu.
Yeşil, kira yardımının yapılmadığı bir toplu sözleşmeyi kamu emekçileri ve emeklilerinin kabul etmeyeceğini belirterek, "KESK olarak taleplerimizin karşılanmaması halinde ikinci teklifin sunulacağı 17 Ağustos'a kadar üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos'ta 1 günlük iş bırakıyoruz" dedi.