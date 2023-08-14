https://sputniknews.com.tr/20230814/fasta-karaya-oturan-tekneden-senegalli-130--gocmen-kurtarildi-1074614792.html
Fas'ta karaya oturan tekneden Senegalli 130 göçmen kurtarıldı
Fas'ta karaya oturan tekneden Senegalli 130 göçmen kurtarıldı
Fas sahil güvenlik güçleri, ülkenin güney kesimindeki Dakhla vilayeti kıyılarında karaya oturan bir teknedeki Senegalli 130 göçmeni kurtardı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T00:40+0300
2023-08-14T00:40+0300
2023-08-14T00:40+0300
dünya
fas
tur teknesi
göçmen
kuzey afrika
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Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, sahil güvenlik güçlerinin, karaya oturan teknenin yerini tespit ettiği belirtildi.Teknede bulunan Senegalli 130 göçmenin kurtarıldığı aktarılan haberde, söz konusu göçmenlerin, yasal işlemlerin tamamlanması için yetkililere teslim edildiği bildirildi.Haberde, söz konusu teknenin, İspanya'nın kontrolündeki Kanarya Adaları'na gitmek üzere Senegal'in Thies kenti yakınlarından hareket ettiği dile getirildi.Fas İçişleri Bakanlığı, haziran ayındaki açıklamasında, yılın ilk beş ayında 25 bin 519 göç girişiminin engellendiğini ve 3 bin 150 göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu dolayısıyla düzensiz göçmenlerin, yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
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fas, tur teknesi, göçmen, kuzey afrika
fas, tur teknesi, göçmen, kuzey afrika
Fas'ta karaya oturan tekneden Senegalli 130 göçmen kurtarıldı
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Fas sahil güvenlik güçleri, ülkenin güney kesimindeki Dakhla vilayeti kıyılarında karaya oturan bir teknedeki Senegalli 130 göçmeni kurtardı.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, sahil güvenlik güçlerinin, karaya oturan teknenin yerini tespit ettiği belirtildi.
Teknede bulunan Senegalli 130 göçmenin kurtarıldığı aktarılan haberde, söz konusu göçmenlerin, yasal işlemlerin tamamlanması için yetkililere teslim edildiği bildirildi.
Haberde, söz konusu teknenin, İspanya'nın kontrolündeki Kanarya Adaları'na gitmek üzere Senegal'in Thies kenti yakınlarından hareket ettiği dile getirildi.
Fas İçişleri Bakanlığı, haziran ayındaki açıklamasında, yılın ilk beş ayında 25 bin 519 göç girişiminin engellendiğini ve 3 bin 150 göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.
Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu dolayısıyla düzensiz göçmenlerin, yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.