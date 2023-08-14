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Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
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https://sputniknews.com.tr/20230814/ev-sahibinin-yaklasik-5-katina-cikardigi-kirayi-odeyemeyen-aile-parkta-yasiyor-1074627344.html
Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
İzmir'de oturdukları evi satın alan kişinin 1500 lira olan kirayı 7 bin liraya çıkarmak istemesine direnen, 1 yıllık dava sürecinin ardından evi boşaltmak... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:04+0300
2023-08-14T13:04+0300
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Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 2+1 dairede yaklaşık 2 yıldır kiracı olarak oturan ve 1500 lira kira veren 2 çocuklu Begüm ve Mehmet Tıraş çifti, yeni ev sahibinin 7 bin lira kira teklifini kabul etmedi.Daha önceki ev sahibiyle olan kontratlarını gösterip 1500 lira olan kiraya yüzde 25 zam yapmayı öneren Tıraş ailesinin teklifini kabul etmeyen ev sahibi, 1500 lira olarak verilmek istenen kirayı da almadı.Yaklaşık 1 yıl kira ödenmediğini gerekçe göstererek mahkemeye başvuran ev sahibinin başvurusu üzerine tahliye kararı verildi. Tıraş ailesi, 4 yaşındaki kızları ve 2 yaşındaki oğullarıyla temmuz ayında evden çıkarıldı.10 gündür parkta kalıyorlarTanıdıkları ve çevredekilerin yardımıyla bir süre barınma ihtiyaçlarını gideren ve 1 aydır bütçelerine göre ev bulamayan Tıraş ailesi, son 10 gündür Şehit Üsteğmen Yunus Keskin Parkı'na serdikleri battaniyenin üzerinde yaşamını sürdürüyor.Yemeklerini de küçük tüpleriyle parkta yapan aile, yetkililerden kendi bütçelerine uygun bir ev ve iş istiyor.'Sahip çıkan kimsemiz yok'Eşinin gündelik işlerde çalıştığını, kendisinin de çocuklara bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını anlatan Begüm Tıraş, yeni ev sahibine yüzde 25 zam yapıp devam etme teklifinde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.Yeni ev sahibinin istediği kirayı karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını belirten Tıraş, şöyle konuştu:"Biz, 'Şu anda 7 bin lirayı veremeyiz' dedik. Eşim de sabit bir işte çalışmıyor. Arada sırada bulduğu işlerde, hamallık gibi işler olduğu sürece çalışıyor. 'Bütçemize göre kira verebiliriz' dedim. Kabul etmedi ve 'mahkemede hesaplaşırız' dedi. Mahkeme 1 yıl falan sürdü. O süreçte biraz oturma hakkı kazandık, ev baktık ama bildiğiniz gibi ev fiyatları çok yüksek. Bizden 1 yıllık kira, depozit istiyorlar. Şu anda kirayı zaten zar zor bulabilsek, depozito veremezsin. Emlakçı desen kendi komisyonunu istiyor."Mahkeme tahliye kararı verdiTıraş, kirayı eski ev sahibine elden verdikleri için bunu kanıtlayamadıklarını, uzun süre kira verilmemiş gibi gözüktüğünü, bu nedenle mahkemenin tahliye kararı verdiğini söyledi.Ev sahibine kira verdiklerini kanıtlamaya da uğraşmadıklarını ifade eden Tıraş, şunları söyledi:"Uğraşmak istemedik çünkü sokakta kaldık. Çocuklarım küçük bırakacak hiç kimsem yok. Biz de artık 1 ayı geçkin süredir dışarılardayız. Kimsemiz yok. Babam vefat etti. Eşimin de babası vefat etti. Sahip çıkan kimsemiz yok. Birkaç gün otelde misafir edildik. Bize yardımcı olacaklarını söylediler ama hiçbir yardım gelmedi. Bize gıda yardımı yapalım diyorlar. Parkta makarna, bulgur pilavı yapıyorum. Onlarla çocukların karnını doyuruyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230814/fahis-kiraya-ceza-yolda-uygulamanin-ayrintilari-belli-oldu-1074617841.html
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kira, kira bedeli, kiracı
kira, kira bedeli, kiracı

Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor

13:04 14.08.2023
© AA / Mehmet Emin Mengüarslanİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir'de oturdukları evi satın alan kişinin 1500 lira olan kirayı 7 bin liraya çıkarmak istemesine direnen, 1 yıllık dava sürecinin ardından evi boşaltmak zorunda kalan iki çocuklu aile, parka serdikleri battaniyenin üzerinde günlerini geçiriyor.
Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 2+1 dairede yaklaşık 2 yıldır kiracı olarak oturan ve 1500 lira kira veren 2 çocuklu Begüm ve Mehmet Tıraş çifti, yeni ev sahibinin 7 bin lira kira teklifini kabul etmedi.
Daha önceki ev sahibiyle olan kontratlarını gösterip 1500 lira olan kiraya yüzde 25 zam yapmayı öneren Tıraş ailesinin teklifini kabul etmeyen ev sahibi, 1500 lira olarak verilmek istenen kirayı da almadı.
Yaklaşık 1 yıl kira ödenmediğini gerekçe göstererek mahkemeye başvuran ev sahibinin başvurusu üzerine tahliye kararı verildi. Tıraş ailesi, 4 yaşındaki kızları ve 2 yaşındaki oğullarıyla temmuz ayında evden çıkarıldı.

10 gündür parkta kalıyorlar

Tanıdıkları ve çevredekilerin yardımıyla bir süre barınma ihtiyaçlarını gideren ve 1 aydır bütçelerine göre ev bulamayan Tıraş ailesi, son 10 gündür Şehit Üsteğmen Yunus Keskin Parkı'na serdikleri battaniyenin üzerinde yaşamını sürdürüyor.
Yemeklerini de küçük tüpleriyle parkta yapan aile, yetkililerden kendi bütçelerine uygun bir ev ve iş istiyor.

'Sahip çıkan kimsemiz yok'

Eşinin gündelik işlerde çalıştığını, kendisinin de çocuklara bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını anlatan Begüm Tıraş, yeni ev sahibine yüzde 25 zam yapıp devam etme teklifinde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.
Yeni ev sahibinin istediği kirayı karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını belirten Tıraş, şöyle konuştu:
"Biz, 'Şu anda 7 bin lirayı veremeyiz' dedik. Eşim de sabit bir işte çalışmıyor. Arada sırada bulduğu işlerde, hamallık gibi işler olduğu sürece çalışıyor. 'Bütçemize göre kira verebiliriz' dedim. Kabul etmedi ve 'mahkemede hesaplaşırız' dedi. Mahkeme 1 yıl falan sürdü. O süreçte biraz oturma hakkı kazandık, ev baktık ama bildiğiniz gibi ev fiyatları çok yüksek. Bizden 1 yıllık kira, depozit istiyorlar. Şu anda kirayı zaten zar zor bulabilsek, depozito veremezsin. Emlakçı desen kendi komisyonunu istiyor."

Mahkeme tahliye kararı verdi

Tıraş, kirayı eski ev sahibine elden verdikleri için bunu kanıtlayamadıklarını, uzun süre kira verilmemiş gibi gözüktüğünü, bu nedenle mahkemenin tahliye kararı verdiğini söyledi.
Ev sahibine kira verdiklerini kanıtlamaya da uğraşmadıklarını ifade eden Tıraş, şunları söyledi:
"Uğraşmak istemedik çünkü sokakta kaldık. Çocuklarım küçük bırakacak hiç kimsem yok. Biz de artık 1 ayı geçkin süredir dışarılardayız. Kimsemiz yok. Babam vefat etti. Eşimin de babası vefat etti. Sahip çıkan kimsemiz yok. Birkaç gün otelde misafir edildik. Bize yardımcı olacaklarını söylediler ama hiçbir yardım gelmedi. Bize gıda yardımı yapalım diyorlar. Parkta makarna, bulgur pilavı yapıyorum. Onlarla çocukların karnını doyuruyorum."
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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