https://sputniknews.com.tr/20230814/eski-buyukelcinin-evindeki-yarim-milyon-degerindeki-tablo-kizi-ve-damadi-tarafindan-calindi-1074624381.html

Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı

Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T11:56+0300

2023-08-14T11:56+0300

2023-08-14T11:56+0300

türkiye

türkiye

büyükelçi

hırsız

tablo

tablo

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Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın (92) evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.Babasının tablosunu çalıp satmaya çalıştıŞahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.'Bana hediye verdi, satmak istedim'Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230813/kendilerini-amerikan-askeri-olarak-tanittilar-ellerinde-1-milyon-dolar-oldugunu-belirttiler-1074603271.html

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