Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı

Türkiye
Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230814/eski-buyukelcinin-evindeki-yarim-milyon-degerindeki-tablo-kizi-ve-damadi-tarafindan-calindi-1074624381.html
Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı
Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı
Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T11:56+0300
2023-08-14T11:56+0300
türkiye
türkiye
büyükelçi
hırsız
tablo
tablo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074624223_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8fd4a2e96de23345408ae682dc4bb54e.jpg
Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın (92) evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.Babasının tablosunu çalıp satmaya çalıştıŞahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.'Bana hediye verdi, satmak istedim'Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230813/kendilerini-amerikan-askeri-olarak-tanittilar-ellerinde-1-milyon-dolar-oldugunu-belirttiler-1074603271.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074624223_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_ffbb23b40889273a1b0c438fda56db76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, büyükelçi, hırsız, tablo, tablo
türkiye, büyükelçi, hırsız, tablo, tablo

Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı

11:56 14.08.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLUEski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı
Eski büyükelçinin evindeki yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU
Abone olTelegram
Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Hırsızlığı yapan kızı ve damadı, evden çaldıkları tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalıştı.
Beyoğlu Cihangir'de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın (92) evindeki Burhan Doğançay'ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

Babasının tablosunu çalıp satmaya çalıştı

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.

'Bana hediye verdi, satmak istedim'

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan 'Safari Çetesine' operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
TÜRKİYE
Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıttılar: Ellerinde 1 milyon dolar olduğunu belirttiler
Dün, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала