Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel krizlerin etkisinden kaynaklanan pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bu sıkıntıyı da hal yoluna koyacağız" dedi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22'inci yıl dönümü olduğunu belirtti."Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle başladıkları bu yolculukta, girdikleri her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, kuruluştan bugüne partinin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşine teşekkür etti, dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.Erdoğan, yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şu ifadeleri kullandı:Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır."'Her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız'AK Parti'nin, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attığını, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:2024 Mahalli İdareler SeçimiCumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yine bir imtihandan geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

