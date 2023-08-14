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Erdoğan: Küresel krizlerin etkisinden kaynaklanan pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız
Erdoğan: Küresel krizlerin etkisinden kaynaklanan pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel krizlerin etkisinden kaynaklanan pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bu sıkıntıyı da hal yoluna koyacağız" dedi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
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Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22'inci yıl dönümü olduğunu belirtti."Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle başladıkları bu yolculukta, girdikleri her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, kuruluştan bugüne partinin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşine teşekkür etti, dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.Erdoğan, yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şu ifadeleri kullandı:Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır."'Her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız'AK Parti'nin, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attığını, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:2024 Mahalli İdareler SeçimiCumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yine bir imtihandan geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Küresel krizlerin etkisinden kaynaklanan pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız

11:07 14.08.2023 (güncellendi: 11:28 14.08.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel krizlerin etkisinden kaynaklanan pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bu sıkıntıyı da hal yoluna koyacağız" dedi.
Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22'inci yıl dönümü olduğunu belirtti.
"Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle başladıkları bu yolculukta, girdikleri her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, kuruluştan bugüne partinin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşine teşekkür etti, dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan, yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum. Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz.
Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır."

'Her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız'

AK Parti'nin, 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attığını, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep işte bu gerçektir. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik, beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık."

2024 Mahalli İdareler Seçimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yine bir imtihandan geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir yandan yıkılan şehirleri inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mahalli Seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz. Yasama ve yürütmede ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin, belediyelerde de aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet, yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl 22'nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak, inşallah 23'üncü kuruluş yıl dönümümüze de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız. Rabb'im, yar ve yardımcımız olsun."
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