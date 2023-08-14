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https://sputniknews.com.tr/20230814/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1074618691.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0460 liradan, euro 29,5820 liradan haftaya başladı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,0440 liradan alınan dolar 27,0460 liradan satılıyor. 29,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5820 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 27,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 663 lira, çeyrek altın 2 bin 693 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 736 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.714 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.70 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.70 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.387 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

09:27 14.08.2023
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,0460 liradan, euro 29,5820 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 27,0440 liradan alınan dolar 27,0460 liradan satılıyor. 29,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5820 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 663 lira, çeyrek altın 2 bin 693 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 736 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.714 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 85.70 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.70 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.387 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
11 Ağustos, 09:23
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