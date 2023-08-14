https://sputniknews.com.tr/20230814/davutoglu-yerel-secim-kararini-acikladi-kendi-logomuz-ve-ismimizle-katilacagiz-1074623360.html

Davutoğlu 'yerel seçim kararını' açıkladı: Kendi logomuz ve ismimizle katılacağız

Davutoğlu 'yerel seçim kararını' açıkladı: Kendi logomuz ve ismimizle katılacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, ileride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T11:13+0300

2023-08-14T11:13+0300

2023-08-14T11:13+0300

politika

ahmet davutoğlu

yerel seçim

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da partisinin yerel seçimlerde bir ittifaka dahil olup olmayacağı konusunda yol haritasını açıkladı.Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz" diye konuştu.'Kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz'Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek, "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz" dedi.Yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi ile görüşmelerden başlayarak Türkiye'de her alanda ön yargısız şekilde siyasi değişimi başlatmak üzere harekete geçeceklerini aktaran Davutoğlu, "Yerel seçimlerde aday isimleri, parti isimleri kadar önemlidir. En iyi adayların en iyi şekilde seçime girmesi için bütün teşkilatlarımıza şimdiden çalışmalara başlama tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece başkanlar değil, il genel meclis üyeliklerine de aktif olarak katılacağız" ifadelerini kullandı.Davutoğlu, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen partilere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

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