https://sputniknews.com.tr/20230814/brezilya-lideri-luladan-savas-degil-aclikla-mucadeleyi-finanse-etme-cagrisi-1074645257.html

Brezilya lideri Lula da Silva’dan savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etme çağrısı

Brezilya lideri Lula da Silva’dan savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etme çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyayı savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etmeye çağırdı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T21:21+0300

2023-08-14T21:21+0300

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dünya

luiz inacio lula da silva

brics zirvesi

brics

açlık

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, tüm ülkelere savaş değil, açlığa karşı mücadeleye para yatırma çağrısında bulundu.Lula, Twitter paylaşımında, BRICS ülkeleri ile bazı önemli konuları görüşeceklerini belirterek, “Savaşa para yatırmak yerine açlığa karşı mücadeleye yatırmak daha iyi. Barış temel sorun” diye yazdı.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos’ta Johannesburg’da yapılacak.

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luiz inacio lula da silva, brics zirvesi, brics, açlık