https://sputniknews.com.tr/20230814/brezilya-lideri-luladan-savas-degil-aclikla-mucadeleyi-finanse-etme-cagrisi-1074645257.html
Brezilya lideri Lula da Silva’dan savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etme çağrısı
Brezilya lideri Lula da Silva’dan savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etme çağrısı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyayı savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etmeye çağırdı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T21:21+0300
2023-08-14T21:21+0300
2023-08-14T21:21+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
brics zirvesi
brics
açlık
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, tüm ülkelere savaş değil, açlığa karşı mücadeleye para yatırma çağrısında bulundu.Lula, Twitter paylaşımında, BRICS ülkeleri ile bazı önemli konuları görüşeceklerini belirterek, “Savaşa para yatırmak yerine açlığa karşı mücadeleye yatırmak daha iyi. Barış temel sorun” diye yazdı.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos’ta Johannesburg’da yapılacak.
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luiz inacio lula da silva, brics zirvesi, brics, açlık
luiz inacio lula da silva, brics zirvesi, brics, açlık
Brezilya lideri Lula da Silva’dan savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etme çağrısı
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyayı savaş değil açlıkla mücadeleyi finanse etmeye çağırdı.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, tüm ülkelere savaş değil, açlığa karşı mücadeleye para yatırma çağrısında bulundu.
Lula, Twitter paylaşımında, BRICS ülkeleri ile bazı önemli konuları görüşeceklerini belirterek, “Savaşa para yatırmak yerine açlığa karşı mücadeleye yatırmak daha iyi. Barış temel sorun” diye yazdı.
BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos’ta Johannesburg’da yapılacak.