https://sputniknews.com.tr/20230814/boluda-havadan-ve-karadan-mudahale-edilen-yangin-kontrol-altina-alindi-1074615205.html
Bolu'da havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı
Bolu'da havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 2 ev, 3 samanlık ve 1 ardiyenin kullanılamaz hale geldiği yangın havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T01:05+0300
2023-08-14T01:05+0300
2023-08-14T01:05+0300
türkiye
bolu
yangın
kontrol
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Belen köyü yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangında, 1 metruk bina, 1 yazlık ev, 3 samanlık, 1 ardiye ve 1 samanlık kül oldu. Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Seferber olan ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken bölgeye gelen Kıbrıscık Kaymakam Vekili ve Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, yangında can kaybının olmadığını aktardı. Hasara ilişkin yetkililerden bilgi alan Kaymakam Orhan, “Belen köyünde 14.00 sıralarında yangın meydana gelmiştir, sebebi henüz tam olarak bilinmemektedir. Şu anda 1 metruk bina, 1 yazlık ev, 3 samanlık, 1 ardiye, 1 samanlık yanmış durumda. Yangın kontrol altında soğutma çalışmaları devam etmektedir. Can kaybımız yoktur. Diğer kayıplar için hasar tespit ve zarar tespit çalışmaları ekiplerimiz yönlendirildi geçmiş olsun” dedi. Köy Muhtarı Musa Güler ise “Yangının nereden başladığını bilmiyorum, aşağıdaki araziden başladı galiba köylüler geldi, itfaiyeler geldi ve kontrol altına aldı.” dedi.
türkiye
bolu
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bolu, yangın, kontrol
Bolu'da havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı
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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 2 ev, 3 samanlık ve 1 ardiyenin kullanılamaz hale geldiği yangın havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Belen köyü yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangında, 1 metruk bina, 1 yazlık ev, 3 samanlık, 1 ardiye ve 1 samanlık kül oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Seferber olan ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken bölgeye gelen Kıbrıscık Kaymakam Vekili ve Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, yangında can kaybının olmadığını aktardı.
Hasara ilişkin yetkililerden bilgi alan Kaymakam Orhan, “Belen köyünde 14.00 sıralarında yangın meydana gelmiştir, sebebi henüz tam olarak bilinmemektedir. Şu anda 1 metruk bina, 1 yazlık ev, 3 samanlık, 1 ardiye, 1 samanlık yanmış durumda. Yangın kontrol altında soğutma çalışmaları devam etmektedir. Can kaybımız yoktur. Diğer kayıplar için hasar tespit ve zarar tespit çalışmaları ekiplerimiz yönlendirildi geçmiş olsun” dedi.
Köy Muhtarı Musa Güler ise “Yangının nereden başladığını bilmiyorum, aşağıdaki araziden başladı galiba köylüler geldi, itfaiyeler geldi ve kontrol altına aldı.” dedi.