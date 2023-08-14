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Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
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Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:34+0300
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Beşiktaş için 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
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beşiktaş, alex oxlade-chamberlain, transfer
beşiktaş, alex oxlade-chamberlain, transfer

Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu

12:34 14.08.2023 (güncellendi: 12:43 14.08.2023)
© AABeşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
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Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş için 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Brezilyalı oyuncu Fred - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
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11 Ağustos, 21:46
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