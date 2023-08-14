https://sputniknews.com.tr/20230814/besiktas-ingiliz-orta-saha-oyuncusunun-transferini-duyurdu-1074626034.html
Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:34+0300
2023-08-14T12:34+0300
2023-08-14T12:43+0300
spor
beşiktaş
alex oxlade-chamberlain
transfer
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Beşiktaş için 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230811/fenerbahce-fred-transferini-resmen-duyurdu-1074576992.html
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beşiktaş, alex oxlade-chamberlain, transfer
beşiktaş, alex oxlade-chamberlain, transfer
Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
12:34 14.08.2023 (güncellendi: 12:43 14.08.2023) Abone ol
Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş için 8 Ağustos'ta İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.