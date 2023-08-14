https://sputniknews.com.tr/20230814/benzine-zam-geliyor-1074620007.html

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.30-1.55 TL arasında zam bekleniyor. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T09:53+0300

2023-08-14T09:53+0300

2023-08-14T09:53+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.30-1.55 TL arasında zam bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html

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