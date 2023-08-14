https://sputniknews.com.tr/20230814/benzine-zam-geliyor-1074620007.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.30-1.55 TL arasında zam bekleniyor. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T09:53+0300
2023-08-14T09:53+0300
2023-08-14T09:53+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.30-1.55 TL arasında zam bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html
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benzine zam,motorine zam,benzin zammı
benzine zam,motorine zam,benzin zammı
Benzine zam geliyor
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Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.30-1.55 TL arasında zam bekleniyor.
Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.
Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.30-1.55 TL arasında zam bekleniyor.