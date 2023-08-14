https://sputniknews.com.tr/20230814/bakan-yerlikaya-yeni-atanan-ve-gorev-yerleri-degisen-valilerle-bir-araya-geldi-1074641095.html

Bakan Yerlikaya yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle görüştü. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T18:04+0300

2023-08-14T18:04+0300

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türkiye

ali yerlikaya

vali

görüşme

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık binasında, yeni atanan ve görev yerleri değişen 57 vali ile bir araya geldiklerini bildirdi.Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm valilerimize başarılar diliyorum. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır" ifadelerini kullandı.

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ali yerlikaya, vali, görüşme