https://sputniknews.com.tr/20230814/bakan-yerlikaya-yeni-atanan-ve-gorev-yerleri-degisen-valilerle-bir-araya-geldi-1074641095.html
Bakan Yerlikaya yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle bir araya geldi
Bakan Yerlikaya yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle görüştü. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:04+0300
2023-08-14T18:04+0300
2023-08-14T18:04+0300
türkiye
ali yerlikaya
vali
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074640940_0:93:2048:1245_1920x0_80_0_0_d205f6a0f55d8246cd736f9a6975a6d3.jpg
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık binasında, yeni atanan ve görev yerleri değişen 57 vali ile bir araya geldiklerini bildirdi.Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm valilerimize başarılar diliyorum. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074640940_152:0:1812:1245_1920x0_80_0_0_12e6ec3b12f3298ab863b7aa2a6ba30b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, vali, görüşme
ali yerlikaya, vali, görüşme
Bakan Yerlikaya yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle bir araya geldi
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yerleri değişen valilerle görüştü.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık binasında, yeni atanan ve görev yerleri değişen 57 vali ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm valilerimize başarılar diliyorum. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır" ifadelerini kullandı.