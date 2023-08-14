https://sputniknews.com.tr/20230814/azerbaycan-ermenistani-sinira-takviye-yapmakla-sucladi-erivan-suclamayi-reddetti-1074644395.html

Azerbaycan, Ermenistan’ı sınıra takviye yapmakla suçladı: Erivan suçlamayı reddetti

Azerbaycan, Ermenistan’ı sınıra takviye yapmakla suçladı: Erivan suçlamayı reddetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ı sınıra askeri teçhizat ve silah yığınağı yapmakla suçladı. Erivan, bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T19:54+0300

2023-08-14T19:54+0300

2023-08-14T19:54+0300

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sınır

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Son günlerde devlet sınırı boyunca, yeni askeri macera peşinde olan Ermenistan ordusunun çok sayıda silah, askeri teçhizat ve asker yığınağı gözlemleniyor. Ermeni tarafının, Azerbaycan’ın egemen topraklarında yasadışı olarak konuşlandırılmış elektronik harp teçhizatını kullanması özellikle endişe verici. Son haftalarda Azerbaycan Hava Yolları'na ait sivil uçakların yanı sıra yabancı ülke uçakları da elektronik parazite maruz kaldı ve bu durum güvenlikleri için ciddi tehdit oluşturuyor” ifadesine yer verildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı, bu açıklamayı reddetti.Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın, Ermenistan ordusunun Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca çok sayıda silah, askeri teçhizat ve asker yığınağı yaptığı yönünde yaydığı bilgi gerçeği yansıtmıyor” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde de ordu birliklerinin bulunmadığı savunuldu.

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ermenistan, azerbaycan, sınır, asya & pasifik