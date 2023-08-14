https://sputniknews.com.tr/20230814/alman-silah-ureticisi-rheinmetallden-ukraynaya-luna-ng-kesif-ihasi-1074644850.html

Alman silah üreticisi Rheinmetall’den Ukrayna’ya Luna NG keşif İHA’sı

Alman silah üreticisi Rheinmetall’den Ukrayna’ya Luna NG keşif İHA’sı

Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, bu yılın sonuna kadar Ukrayna’ya hava keşif faaliyeti amacıyla Luna NG insansız hava aracını (İHA) tedarik edeceklerini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T20:28+0300

2023-08-14T20:28+0300

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rheinmetall

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

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Rheinmetall’in açıklamasında, “Yakın keşif için yeni nesil insansız hava aracı Luna NG şimdi Ukrayna’da kullanılacak. Düsseldorf teknoloji şirketi, Almanya devletinin siparişiyle, 2023 yılı içerisinde Ukrayna ordusuna havadan keşif sistemi sağlayacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Halihazırda Luna NG sistemi birkaç bin uçuş saatine sahip ve yabancı müşterilerin cephaneliğinde kendini kanıtladı” denildi.Daha önce Bild gazetesi, Rheinmetall’in Alman federal hükümetinin siparişiyle Ukrayna ordusuna Luna NG keşif İHA’sı tedarik edeceğini bildirmişti.

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rheinmetall, almanya, ukrayna, ukrayna krizi