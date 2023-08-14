https://sputniknews.com.tr/20230814/alman-silah-ureticisi-rheinmetallden-ukraynaya-luna-ng-kesif-ihasi-1074644850.html
Alman silah üreticisi Rheinmetall’den Ukrayna’ya Luna NG keşif İHA’sı
Alman silah üreticisi Rheinmetall’den Ukrayna’ya Luna NG keşif İHA’sı
Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, bu yılın sonuna kadar Ukrayna’ya hava keşif faaliyeti amacıyla Luna NG insansız hava aracını (İHA) tedarik edeceklerini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T20:28+0300
2023-08-14T20:28+0300
2023-08-14T20:32+0300
rheinmetall
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
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Rheinmetall’in açıklamasında, “Yakın keşif için yeni nesil insansız hava aracı Luna NG şimdi Ukrayna’da kullanılacak. Düsseldorf teknoloji şirketi, Almanya devletinin siparişiyle, 2023 yılı içerisinde Ukrayna ordusuna havadan keşif sistemi sağlayacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Halihazırda Luna NG sistemi birkaç bin uçuş saatine sahip ve yabancı müşterilerin cephaneliğinde kendini kanıtladı” denildi.Daha önce Bild gazetesi, Rheinmetall’in Alman federal hükümetinin siparişiyle Ukrayna ordusuna Luna NG keşif İHA’sı tedarik edeceğini bildirmişti.
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rheinmetall, almanya, ukrayna, ukrayna krizi
rheinmetall, almanya, ukrayna, ukrayna krizi
Alman silah üreticisi Rheinmetall’den Ukrayna’ya Luna NG keşif İHA’sı
20:28 14.08.2023 (güncellendi: 20:32 14.08.2023) Abone ol
Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, bu yılın sonuna kadar Ukrayna’ya hava keşif faaliyeti amacıyla Luna NG insansız hava aracını (İHA) tedarik edeceklerini doğruladı.
Rheinmetall’in açıklamasında, “Yakın keşif için yeni nesil insansız hava aracı Luna NG şimdi Ukrayna’da kullanılacak. Düsseldorf teknoloji şirketi, Almanya devletinin siparişiyle, 2023 yılı içerisinde Ukrayna ordusuna havadan keşif sistemi sağlayacak” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Halihazırda Luna NG sistemi birkaç bin uçuş saatine sahip ve yabancı müşterilerin cephaneliğinde kendini kanıtladı” denildi.
Daha önce Bild gazetesi, Rheinmetall’in Alman federal hükümetinin siparişiyle Ukrayna ordusuna Luna NG keşif İHA’sı tedarik edeceğini bildirmişti.