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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/abdden-ukraynaya-200-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1074644271.html
ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T19:32+0300
2023-08-14T19:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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pentagon
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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Washington Kiev’e yeni askeri yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma, HIMARS çok namlulu roketatar, topçu sistemleri ve tanklar için mühimmatın yanı sıra çeşitli tiplerde tanksavar füze sistemleri tedarik edecek.ABD ordusunun depolarından yapılacak olan teslimatın toplam tutarının 200 milyon dolar olacağı ifade edildi.Yardım paketine Patriot ve HIMARS sistemleri, 155 ve 105 mm’lik topçu sistemleri, 120 mm’lik tank topları için ek mühimmat, ayrıca Javelin ve TOW taşınabilir güdümlü tanksavar füze sistemleri dahil edildi.Pentagon'un elinde olan askeri malzemelerden Ukrayna'ya yapılan 44. silah ve mühimmat tedariki kapsamında Ukraynalılara ayrıca 37 çekici, 58 su tankeri, 12 milyon mermi ve el bombası, mayın temizleme ekipmanı, bariyerleri temizlemek için patlayıcılar, yedek parça ve bakım hizmetleri verilecek.
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ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon
ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon

ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi

19:32 14.08.2023
© AP Photo / Patrick SemanskyPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat tedarik edileceğini açıkladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Washington Kiev’e yeni askeri yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma, HIMARS çok namlulu roketatar, topçu sistemleri ve tanklar için mühimmatın yanı sıra çeşitli tiplerde tanksavar füze sistemleri tedarik edecek.
ABD ordusunun depolarından yapılacak olan teslimatın toplam tutarının 200 milyon dolar olacağı ifade edildi.
Yardım paketine Patriot ve HIMARS sistemleri, 155 ve 105 mm’lik topçu sistemleri, 120 mm’lik tank topları için ek mühimmat, ayrıca Javelin ve TOW taşınabilir güdümlü tanksavar füze sistemleri dahil edildi.
Pentagon'un elinde olan askeri malzemelerden Ukrayna'ya yapılan 44. silah ve mühimmat tedariki kapsamında Ukraynalılara ayrıca 37 çekici, 58 su tankeri, 12 milyon mermi ve el bombası, mayın temizleme ekipmanı, bariyerleri temizlemek için patlayıcılar, yedek parça ve bakım hizmetleri verilecek.
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