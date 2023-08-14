https://sputniknews.com.tr/20230814/abdden-ukraynaya-200-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1074644271.html
ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T19:32+0300
2023-08-14T19:32+0300
2023-08-14T19:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
abd
pentagon
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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Washington Kiev’e yeni askeri yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma, HIMARS çok namlulu roketatar, topçu sistemleri ve tanklar için mühimmatın yanı sıra çeşitli tiplerde tanksavar füze sistemleri tedarik edecek.ABD ordusunun depolarından yapılacak olan teslimatın toplam tutarının 200 milyon dolar olacağı ifade edildi.Yardım paketine Patriot ve HIMARS sistemleri, 155 ve 105 mm’lik topçu sistemleri, 120 mm’lik tank topları için ek mühimmat, ayrıca Javelin ve TOW taşınabilir güdümlü tanksavar füze sistemleri dahil edildi.Pentagon'un elinde olan askeri malzemelerden Ukrayna'ya yapılan 44. silah ve mühimmat tedariki kapsamında Ukraynalılara ayrıca 37 çekici, 58 su tankeri, 12 milyon mermi ve el bombası, mayın temizleme ekipmanı, bariyerleri temizlemek için patlayıcılar, yedek parça ve bakım hizmetleri verilecek.
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ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon
ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon
ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık yeni yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat tedarik edileceğini açıkladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Washington Kiev’e yeni askeri yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma, HIMARS çok namlulu roketatar, topçu sistemleri ve tanklar için mühimmatın yanı sıra çeşitli tiplerde tanksavar füze sistemleri tedarik edecek.
ABD ordusunun depolarından yapılacak olan teslimatın toplam tutarının 200 milyon dolar olacağı ifade edildi.
Yardım paketine Patriot ve HIMARS sistemleri, 155 ve 105 mm’lik topçu sistemleri, 120 mm’lik tank topları için ek mühimmat, ayrıca Javelin ve TOW taşınabilir güdümlü tanksavar füze sistemleri dahil edildi.
Pentagon'un elinde olan askeri malzemelerden Ukrayna'ya yapılan 44. silah ve mühimmat tedariki kapsamında Ukraynalılara ayrıca 37 çekici, 58 su tankeri, 12 milyon mermi ve el bombası, mayın temizleme ekipmanı, bariyerleri temizlemek için patlayıcılar, yedek parça ve bakım hizmetleri verilecek.