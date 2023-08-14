https://sputniknews.com.tr/20230814/abdde-ucus-gosterisinde-ucak-apartmanin-otoparkina-dustu-1074622557.html
ABD'de uçuş gösterisinde uçak apartmanın otoparkına düştü
ABD'de uçuş gösterisinde uçak apartmanın otoparkına düştü
ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:57+0300
2023-08-14T10:57+0300
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dünya
video
uçuş
abd
uçak kazası
michigan
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ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisinde MiG-23 tipi bir uçak, bölgedeki bir apartmanın otoparkına çakıldı.Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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ABD'de Uçuş Gösterisinde Uçak Apartmanın Otoparkına Düştü
ABD'de Uçuş Gösterisinde Uçak Apartmanın Otoparkına Düştü
2023-08-14T10:57+0300
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video, uçuş, abd, uçak kazası, michigan, видео
video, uçuş, abd, uçak kazası, michigan, видео
ABD'de uçuş gösterisinde uçak apartmanın otoparkına düştü
10:57 14.08.2023 (güncellendi: 11:01 14.08.2023) Abone ol
ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran pilotlar hafif yaralı olarak kurtuldu.
ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisinde MiG-23 tipi bir uçak, bölgedeki bir apartmanın otoparkına çakıldı.
Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.