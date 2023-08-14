https://sputniknews.com.tr/20230814/abdde-ucus-gosterisinde-ucak-apartmanin-otoparkina-dustu-1074622557.html

ABD'de uçuş gösterisinde uçak apartmanın otoparkına düştü

ABD'de uçuş gösterisinde uçak apartmanın otoparkına düştü

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

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ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisinde MiG-23 tipi bir uçak, bölgedeki bir apartmanın otoparkına çakıldı.Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

michigan

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ABD'de Uçuş Gösterisinde Uçak Apartmanın Otoparkına Düştü ABD'de Uçuş Gösterisinde Uçak Apartmanın Otoparkına Düştü 2023-08-14T10:57+0300 true PT0M14S

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video, uçuş, abd, uçak kazası, michigan, видео