https://sputniknews.com.tr/20230814/abdde-evde-patlama-5-olu-3-yarali-1074626364.html
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:38+0300
2023-08-14T12:38+0300
2023-08-14T12:38+0300
dünya
video
abd
patlama
pensilvanya
ev
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Pensilvanya eyaletinde yer alan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde daha yangın çıktı. Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
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ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
2023-08-14T12:38+0300
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video, abd, patlama, pensilvanya, ev, видео
video, abd, patlama, pensilvanya, ev, видео
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Pensilvanya eyaletinde yer alan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde daha yangın çıktı.
Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi