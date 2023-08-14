ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı

Türkiye
Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusunun transferini duyurdu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
18:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230814/abdde-evde-patlama-5-olu-3-yarali-1074626364.html
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:38+0300
2023-08-14T12:38+0300
dünya
video
abd
patlama
pensilvanya
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074626154_0:124:2842:1723_1920x0_80_0_0_bf8155486683868db92a885789dfadbe.png
Pensilvanya eyaletinde yer alan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde daha yangın çıktı. Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
pensilvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
2023-08-14T12:38+0300
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074626154_191:0:2652:1846_1920x0_80_0_0_7b304c2a3fe312ecbe6cc65e34032da4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, abd, patlama, pensilvanya, ev, видео
video, abd, patlama, pensilvanya, ev, видео

ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı

12:38 14.08.2023
Abone olTelegram
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Pensilvanya eyaletinde yer alan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde daha yangın çıktı.

Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала