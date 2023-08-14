https://sputniknews.com.tr/20230814/abdde-evde-patlama-5-olu-3-yarali-1074626364.html

ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı

ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

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Pensilvanya eyaletinde yer alan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde daha yangın çıktı. Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

pensilvanya

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video, abd, patlama, pensilvanya, ev, видео