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80 yıl önce, Kızıl Ordu'nun Donbass'ı Nazi Almanyası'ndan kurtarma operasyonu başladı
80 yıl önce, Kızıl Ordu'nun Donbass'ı Nazi Almanyası'ndan kurtarma operasyonu başladı
80 yıl önce 13 Ağustos 1943'te Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Donbass bölgesinin Nazi Almanyası birliklerinden kurtarılması için Sovyetler Birliği Kızıl... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
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22 Eylül 1943'e kadar devam eden operasyonunun arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
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фото, rusya, sscb, donbass, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, ukrayna, fotoğraf
фото, rusya, sscb, donbass, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, ukrayna, fotoğraf

80 yıl önce, Kızıl Ordu'nun Donbass'ı Nazi Almanyası'ndan kurtarma operasyonu başladı

18:04 14.08.2023
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80 yıl önce 13 Ağustos 1943'te Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Donbass bölgesinin Nazi Almanyası birliklerinden kurtarılması için Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun Donbass taarruz operasyonu başladı.
22 Eylül 1943'e kadar devam eden operasyonunun arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı ve müttefiklerine karşı mücadele ettiği 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında yapılan Donbass taarruz operasyonundan bir kare. Güneybatı cephesi, 1943
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Multimedya arşivine gidin
Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı ve müttefiklerine karşı mücadele ettiği 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında yapılan Donbass taarruz operasyonundan bir kare. Güneybatı cephesi, 1943
© Sputnik / Oleg Knorring / Multimedya arşivine gidinDonbass taarruz operasyonuna katılan Kızıl Ordu askerinin köyüne dönüp ailesine kavuşma anı, 1943
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Oleg Knorring
/
Multimedya arşivine gidin
Donbass taarruz operasyonuna katılan Kızıl Ordu askerinin köyüne dönüp ailesine kavuşma anı, 1943
© Sputnik / Yakov Ryumkin / Multimedya arşivine gidinKızıl Ordu'nun Güneydoğu cephesinde gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonundan bir kare, 1943
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik / Yakov Ryumkin
/
Multimedya arşivine gidin
Kızıl Ordu'nun Güneydoğu cephesinde gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonundan bir kare, 1943
© Sputnik / Vladimir Ivanov / Multimedya arşivine gidinKızıl Ordu'nun gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonu sırasında Nazi Almanyası birliklerinin çekilirken öldürdüğü Donbass sakinleri
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik / Vladimir Ivanov
/
Multimedya arşivine gidin
Kızıl Ordu'nun gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonu sırasında Nazi Almanyası birliklerinin çekilirken öldürdüğü Donbass sakinleri
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinDonbass taarruz operasyonunda Kızıl Ordu askerleri tarafından faşistlerden kurtulan Zmiyev kentinden bir kare, 1943
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik / Anatoliy Garanin
/
Multimedya arşivine gidin
Donbass taarruz operasyonunda Kızıl Ordu askerleri tarafından faşistlerden kurtulan Zmiyev kentinden bir kare, 1943
© Sputnik / Olga Lander / Multimedya arşivine gidinDonbass taarruz operasyonu sırasında Kızıl Ordu'nun topçu birliğinin askerleri toplantı yaparken, 1943
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik / Olga Lander
/
Multimedya arşivine gidin
Donbass taarruz operasyonu sırasında Kızıl Ordu'nun topçu birliğinin askerleri toplantı yaparken, 1943
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinDonbass'taki Zmiyev kentinde esir düşen Nazi Almanyası askerleri, 1943
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
7/8
© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Multimedya arşivine gidin
Donbass'taki Zmiyev kentinde esir düşen Nazi Almanyası askerleri, 1943
© Sputnik / Samaryi Guraryi / Multimedya arşivine gidin1943'te gerçekleşen Donbass taarruz operasyonu sırasında Gorlovka şehrinde yıkılan bir maden ocağı
Donbass taarruz operasyonu - Sputnik Türkiye
8/8
© Sputnik / Samaryi Guraryi
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Multimedya arşivine gidin
1943'te gerçekleşen Donbass taarruz operasyonu sırasında Gorlovka şehrinde yıkılan bir maden ocağı
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