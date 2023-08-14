80 yıl önce, Kızıl Ordu'nun Donbass'ı Nazi Almanyası'ndan kurtarma operasyonu başladı

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Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı ve müttefiklerine karşı mücadele ettiği 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında yapılan Donbass taarruz operasyonundan bir kare. Güneybatı cephesi, 1943