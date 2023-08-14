80 yıl önce, Kızıl Ordu'nun Donbass'ı Nazi Almanyası'ndan kurtarma operasyonu başladı
80 yıl önce 13 Ağustos 1943'te Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Donbass bölgesinin Nazi Almanyası birliklerinden kurtarılması için Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun Donbass taarruz operasyonu başladı.
22 Eylül 1943'e kadar devam eden operasyonunun arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinSovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı ve müttefiklerine karşı mücadele ettiği 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında yapılan Donbass taarruz operasyonundan bir kare. Güneybatı cephesi, 1943
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Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı ve müttefiklerine karşı mücadele ettiği 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında yapılan Donbass taarruz operasyonundan bir kare. Güneybatı cephesi, 1943
© Sputnik / Oleg Knorring / Multimedya arşivine gidinDonbass taarruz operasyonuna katılan Kızıl Ordu askerinin köyüne dönüp ailesine kavuşma anı, 1943
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© Sputnik / Oleg Knorring/
Donbass taarruz operasyonuna katılan Kızıl Ordu askerinin köyüne dönüp ailesine kavuşma anı, 1943
© Sputnik / Yakov Ryumkin / Multimedya arşivine gidinKızıl Ordu'nun Güneydoğu cephesinde gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonundan bir kare, 1943
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© Sputnik / Yakov Ryumkin/
Kızıl Ordu'nun Güneydoğu cephesinde gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonundan bir kare, 1943
© Sputnik / Vladimir Ivanov / Multimedya arşivine gidinKızıl Ordu'nun gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonu sırasında Nazi Almanyası birliklerinin çekilirken öldürdüğü Donbass sakinleri
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© Sputnik / Vladimir Ivanov/
Kızıl Ordu'nun gerçekleştirdiği Donbass taarruz operasyonu sırasında Nazi Almanyası birliklerinin çekilirken öldürdüğü Donbass sakinleri
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinDonbass taarruz operasyonunda Kızıl Ordu askerleri tarafından faşistlerden kurtulan Zmiyev kentinden bir kare, 1943
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Donbass taarruz operasyonunda Kızıl Ordu askerleri tarafından faşistlerden kurtulan Zmiyev kentinden bir kare, 1943
© Sputnik / Olga Lander / Multimedya arşivine gidinDonbass taarruz operasyonu sırasında Kızıl Ordu'nun topçu birliğinin askerleri toplantı yaparken, 1943
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© Sputnik / Olga Lander/
Donbass taarruz operasyonu sırasında Kızıl Ordu'nun topçu birliğinin askerleri toplantı yaparken, 1943
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Multimedya arşivine gidinDonbass'taki Zmiyev kentinde esir düşen Nazi Almanyası askerleri, 1943
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Donbass'taki Zmiyev kentinde esir düşen Nazi Almanyası askerleri, 1943
© Sputnik / Samaryi Guraryi / Multimedya arşivine gidin1943'te gerçekleşen Donbass taarruz operasyonu sırasında Gorlovka şehrinde yıkılan bir maden ocağı
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© Sputnik / Samaryi Guraryi/
1943'te gerçekleşen Donbass taarruz operasyonu sırasında Gorlovka şehrinde yıkılan bir maden ocağı