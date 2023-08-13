https://sputniknews.com.tr/20230813/yapicioglu-isvecin-nato-uyeligi-kararinin-meclisten-gecmemesi--icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1074610158.html

Yapıcıoğlu: İsveç'in NATO üyeliği kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız

Yapıcıoğlu: İsveç'in NATO üyeliği kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili devleti idare edenlerin sorumluluğu, kınama mesajı... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T17:15+0300

2023-08-13T17:15+0300

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Partisinin Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. olağan kongresine katılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere 3 ana hedefle girdiklerini söyledi.Bunlardan ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, ikincisinin partisinin mecliste temsil edilmesi, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesi olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, bu 3 hedefin de gerçekleştiğini anlattı.Yapıcıoğlu, il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere daha güçlü gireceklerini dile getirdi.Ekonomi politikasında özellikle seçimlerden sonra bir farklılaşma ve değişiklik olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, deprem bölgelerine yapılan harcamaların bir yerden karşılanması gerektiğini söyledi.Yapıcıoğlu, bunu karşılarken, bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili devleti idare edenlerin sorumluluğu, kınama mesajı yayınlamaktan ibaret olmamalıdır. İsveç'in NATO'ya üye olması kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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